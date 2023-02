La nostalgia di André Silva: “Il Milan mi manca”

Dichiarazioni cruciali da parte del giocatore. A distanza di tempo non ha nascosto quanto gli manchi il Milan e il tempo passato a Milanello

Chiunque sia passato da Milanello sa che aria speciale si respira, nonostante gli ultimi dieci anni del Milan non siano stati semplici. Complice una cattiva gestione della società, i risultati sono venuti a mancare e con questi anche il prestigio. Ma da tre anni a questa parte un percorso di rinascita la sta facendo da padrone. Ogni stagione, gradualmente, si è sempre fatto meglio. Dal secondo posto in Serie A e il ritorno alla Champions League, per arrivare alla vittoria dello Scudetto.

In quella attuale il Milan ha raggiunto il grande obiettivo degli ottavi di finale di Champions, un traguardo che non era scontato. E chissà che non si possa fare ancora meglio. D’altronde, la vittoria a San Siro contro il Tottenham permette di sperare in qualcosa di grande. Ma bisognerà attendere per comprendere l’esito degli eventi. Chi si è perso il meglio di queste tre stagioni di rinascita è un attaccante che col senno di poi avrebbe potuto fare davvero bene in rossonero.

Un vero peccato che l’unica stagione passata a Milanello sia stata sfortunata per lui. Parliamo di André Silva, l’attaccante portoghese che da quando ha lasciato il Diavolo ha trovato il successo sperato, imponendosi come un ottimo centravanti.

Silva, sfortunato al Milan

André è arrivato in rossonero nel 2017, acquistato dal Porto come un attaccante di enorme prospettiva. L’investimento di 38 milioni di euro fatto per lui ne rende l’idea. Il Milan, in quell’anno, era gestito dalla proprietà cinese, con il duo Fassone-Mirabelli a curarne gli affari di mercato. Tanti acquisti quell’estate, che hanno fatto ben sperare la grande tifoseria milanista. Ma i risultati sul campo non hanno mai dato ragione ai soldi spesi sul mercato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da André Silva (@andresilva9)



Per quanto riguarda André Silva, prima con Montella poi con Gattuso, non è mai riuscito ad incidere quanto ci si aspettava. Si è messo in mostra soprattutto in campo internazionale, quando l’Europa League era l’unico palcoscenico continentale che il Milan riusciva a meritarsi. Il portoghese ha segnato ben otto reti in quella stagione nella competizione europea, ma soltanto due in campionato. Un rendimento troppo deludente per un attaccante pagato quella cifra.

Dì lì il prestito al Siviglia, poi al Francoforte, squadra in cui il talento di Silva è riuscito ad emergere con grande forza. Dopo il riscatto dell’Eintracht, l’oggi 27enne ha conquistato il Lipsia che lo ha acquistato a titolo definitivo per 23 milioni di euro. Oggi, André è un centravanti importante in Bundesliga e in Champions League. E i gol non li sta facendo mancare. Ma nonostante l’esperienza sfortunata in rossonero, oggi il portoghese è tornato strizzare l’occhio al Milan.

“Mi manca il tempo passato lì…”

Intervistato a Sky Sport, Andrè Silva ha rilasciato delle dichiarazioni particolari, che hanno lasciato di stucco i tanti tifosi rossoneri. L’attaccante lusitano non ha rinnegato il suo percorso al Milan, anzi, ha ammesso senza troppi problemi che gli manca il tempo trascorso a Milanello. Le sue dichiarazioni:

“Guardo spesso la Serie A. Sono andato al Milan, sì, e mi manca il tempo passato lì… Ci penso ogni tanto e mi ricordo il tempo passato. Si qualche volta guardo le sue partite”.

Che possa esserci un ritorno di fiamma? Al momento è uno scenario sin troppo remoto, ma chissà cosa riserverà il tempo al giocatore ex Milan.