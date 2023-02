Dalla Spagna: pronta un’offerta monstre del Chelsea per Leao

Il club inglese è sempre disposto a sborsare la cifra monstre per arrivare al portoghese: i rossoneri dovranno considerare l’ipotesi cessione

Il Milan ha ripreso a marciare forte in campionato con le due vittorie su Torino e Monza e ora è tornato al terzo posto insieme alla Roma. Adesso però la corsa Champions è apertissima e la squadra di Stefano Pioli dovrà continuare a vincere se non vuole rimanere fuori.

In corsa infatti ci sono anche la Lazio e l’Atalanta, nonché la Juventus che spera sempre in una riduzione o annullamento della penalizzazione. Per questo il Milan non ha la certezza che farà la Champions League anche l’anno prossimo e per questi mesi la società dovrà pianificare tenendo conto di questo dubbio non da poco. Questa incertezza ovviamente condiziona anche le trattative per il rinnovo di Rafael Leao.

Gli introiti provenienti dalla competizione UEFA più importante sono fondamentali per i piani della società, che però dovrà aspettare per capire se potrà raggiungerli o meno. Ecco perché la situazione Leao è tutt’altro che vicina alla risoluzione. Il contratto del 23enne scade nel giugno 2024 e salgono sempre di più le possibilità che l’attaccante arrivi a fine stagione senza rinnovare, quindi a meno di 12 mesi dalla scadenza.

In quel caso l’ipotesi cessione non sarebbe più una follia, anche se il Milan non ha in mente di privarsi di uno dei suoi top. Intanto però dalla Spagna insistono sull’interesse di un club che da tanto tempo vorrebbe il giocatore tra le proprie fila.

Chelsea sempre disposto a una follia per il portoghese

Secondo Fichajes.net il Chelsea è solo uno dei tanti top club che vorrebbe provare a sfilare al Diavolo il suo talento portoghese. La speranza dei Blues è che la dirigenza rossonera non riesca a trovare il tanto cercato accordo per il prolungamento con il classe ’99 e ne approfitterebbe nel mercato estivo.

Stando a quanto riferito dal sito spagnolo, Leao starebbe rallentando la trattativa con il Milan perché consapevole della possibilità di andare a giocare in uno di questi colossi europei. Secondo le ultime informazioni il club londinese sarebbe disposto ancora a mettere sul piatto la cifra monstre di 100 milioni di euro, nonostante il tanto denaro già speso nel mercato di gennaio, anche nello stesso ruolo. Nella sessione invernale infatti la squadra di Potter ha preso Mykhailo Mudryk dallo Shakthar Donetsk.

La proposta a tre cifre sarebbe il minimo per convincere il Milan a una cessione che però il club non vorrebbe. Non si può quindi considerare superato il rischio di un assalto dal Chelsea per il talento ex Lille, con il Milan che deve risolvere al più presto la situazione legata al suo contratto. In questo senso però l’improvvisa incertezza di raggiungere un posto in Champions League per il prossimo anno ha creato un ostacolo non da poco.