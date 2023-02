Milan, ospiti d’eccezione a Milanello. E Maignan si allena (FOTO)

Lavoro a Milanello per i rossoneri stamattina, con il portiere francese che torna in gruppo. Anche due ospiti d’eccezione al centro sportivo

Il Milan sta preparando l’importante partita di domenica sera contro l’Atalanta, scontro diretto chiave nella corsa per un posto in Champions League. I rossoneri hanno quindi svolto un allenamento stamattina in vista del match contro gli orobici.

Sul sito ufficiale del club rossonero è stata riportata ogni fase della seduta a Milanello, a partire dal ritrovo a colazione prima dell’allenamento. Ad assistere all’allenamento c’erano poi due ospiti di eccezione, grandi protagonisti del passato rossonero, ovvero Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti. L’ex attaccante e l’ex allenatore, secondo di Carlo Ancelotti, erano presenti presso il centro sportivo e si sono intrattenuti con Paolo Maldini e Frederic Massara.

I due ospiti hanno avuto l’occasione di parlare sia con i dirigenti, che stavano osservando l’allenamento, che con Stefano Pioli, che si è fermato un po’ con loro. L’ucraino ha iniziato la carriera da allenatore e Tassotti è il suo vice. L’anno scorso hanno preso la guida del Genoa per un certo periodo, anche se non è andata nel migliore dei modi.

Allenamento per l’Atalanta: lavoro a gruppi

Per quanto riguarda invece l’allenamento di oggi, la prima parte è stata in palestra per l’attivazione muscolare, dopodiché la squadra è stata divisa in due gruppi. Il primo gruppo era composto dagli undici che sono partiti titolari nella sfida di sabato scorso con il Monza.

Questo gruppo ha lavorato ancora in palestra, mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato una partitella di allenamento contro la squadra Primavera di Ignazio Abate: due tempi da 25 minuti. Anche il programma di domani, giovedì 23 febbraio, prevede una sessione di allenamento al mattino.

C’era poi ad allenarsi anche Mike Maignan, che è finalmente ornato in gruppo. Pioli riabbraccia quindi il suo portiere titolare, che continua a fare passi avanti verso il recupero. C’è il via libera per la convocazione contro l’Atalanta, ma l’ultima scelta spetterà al tecnico emiliano. Il grande obiettivo è quello di riuscire a schierare titolare l’estremo difensore francese nel match di ritorno contro il Tottenham in Champions League, in programma l’8 marzo.