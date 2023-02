Calciomercato Milan, addio a parametro zero: decisione presa

Un difensore ha fatto la sua scelta, lascerà la sua squadra a parametro zero: anche il Milan è in agguato per il suo ingaggio.

Il Milan ha ritrovato solidità difensiva nelle ultime partite, però Stefano Pioli e la dirigenza dovranno valutare se intervenire nel reparto a fine stagione. Soprattutto se si dovesse continuare con una retroguardia schierata a tre, potrebbe essere necessario muoversi in entrata.

In questo momento la difesa rossonera è composta da cinque centrali: Fikayo Tomori, Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Malick Thiaw e Matteo Gabbia. Sarà interessante vedere come si comporteranno Paolo Maldini e Frederic Massara nella prossima sessione estiva del calciomercato.

Certamente nei prossimi mesi bisognerà capire la tenuta fisica di Kjaer, che dopo un grave infortunio ha faticato un po’ al rientro in campo. Da seguire anche Thiaw, che ha fatto molto bene nelle ultime partite e che è chiamato ad avere continuità. Le sensazioni sul tedesco sono positive, non c’è dubbio. E Gabbia? Se arrivasse una buona offerta non bisogna escludere una cessione. Il 23enne di Busto Arsizio potrebbe decidere di cambiare maglia per giocare con più continuità.

Il Milan potrebbe decidere di pescare un nuovo difensore dal mercato dei parametri zero. Uno dei nomi che sono in scadenza di contratto a giugno 2023 è Evan Ndicka.

Evan N’Dicka remains open to proposals as he’s expected to leave Eintracht on a free transfer in the summer — contract will expire in June 🚨🔴 #transfers

It’s not a done deal with Barcelona at this stage — they are among many clubs following N’Dicka but the race is still open. pic.twitter.com/qmv4gXrYJz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 23, 2023