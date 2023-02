Calciomercato Milan, colpo dal Porto: costa 22 milioni

Il Milan è interessato a un attaccante che gioca in Portogallo: vedremo se ci saranno sviluppi concreti nei prossimi mesi.

Il reparto offensivo rossonero subirà negli interventi nella prossima finestra estiva del calciomercato. Il resto della stagione servirà a chiarire chi resterà e chi lascerà Milanello, ma qualche movimento si può già intuire.

Fondamentale capire che scelta farà Stefano Pioli a livello di modulo, se andrà avanti con il 3-4-1-2 oppure se tornerà al 4-2-3-1. In base a questa decisione si svilupperà poi la campagna acquisti. Ma la sensazione è che in ogni caso qualcosa verrà fatto in attacco.

Olivier Giroud dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza, però va comunque per i 37 anni. Zlatan Ibrahimovic ne ha 41 e potrebbe ritirarsi a fine stagione. Divock Origi non sta convincendo, inoltre bisognerà vedere che destino avranno i giovani Lorenzo Colombo e Marko Lazetic. Senza dimenticare Rafael Leao e Ante Rebic, che nel 3-4-1-2 sono a tutti gli effetti degli attaccanti. Il croato dovrebbe lasciare il Milan, mentre il portoghese lo farà solo in caso di mancato rinnovo contrattuale.

Calciomercato Milan, colpo dal Porto? L’indiscrezione

In queste settimane stanno circolando tanti nomi di potenziali acquisti rossoneri. Sicuramente ce ne sono alcuni che scatenano l’entusiasmo dei tifosi, altri non convincono. Qualcuno appare realistico, altri decisamente meno.

Secondo quanto rivelato da Todofichajes.com, nella lista dei candidati per rinforzare l’attacco del Milan ci sarebbe anche Evanilson. Il 23enne brasiliano milita nel Porto dal 2020, quando fu acquistato per 8,8 milioni di euro dalla Tombense. In questa stagione ha messo insieme 8 gol e 9 assist in 29 presenze.

Il suo rendimento stagionale è molto positivo, però da fine dicembre il giocatore è frenato da alcuni problemi fisici. Nel match perso contro l’Inter in Champions League è entrato al 51′ a causa dell’infortunio di Galeno, ma non è ancora al meglio della condizione.

Evanilson, caratteristiche e prezzo

Evanilson è un attaccante, solo in poche occasioni è stato impiegato anche come esterno offensivo. Può agire sia da punta unica sia in un attacco a due. Alto 1,83 metri, è potente fisicamente e veloce. Aggredisce bene la profondità ed è ben messo anche a livello tecnico. Ha delle caratteristiche che tornerebbero utili a Stefano Pioli.

Stando a Todofichajes.com, oggi il prezzo del brasiliano è di 22 milioni di euro. Una cifra che il Milan potrebbe essere disposto a investire nel prossimo calciomercato estivo, anche se oggi è difficile prevedere quale sarà il budget della campagna acquisti. Molto dipenderà pure dall’eventuale cessione di Leao, che farebbe entrare in cassa parecchi soldi.

Maldini e Massara lo seguiranno nel resto della stagione, poi valuteranno se avviare o meno una trattativa. Il contratto del brasiliano scade a giugno 2027.