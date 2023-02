Calciomercato Milan, clamoroso Holjund: destinazione da sogno

Il quotidiano bergamasco lancia una clamorosa indiscrezione su Rasmus Hojlund. Il Real Madrid è sulle sue tracce. Si mette male per il Milan!

E’ risaputo che il Milan di Stefano Pioli avrà necessità di rinnovare il suo attacco in vista della prossima stagione. Le motivazioni sono evidenti, e fanno capo al fatto che il Diavolo per due stagioni consecutive si è affidato a due centravanti un pò troppo avanti con gli anni. Pare scontato che Zlatan Ibrahimovic appenderà gli scarpini al chiodo a fine stagione. A 41 anni suonati sarà inevitabile tale scelta.

Per quanto concerne Olivier Giroud, può sicuramente condurre una o due altre stagioni a buoni livelli, ma è chiaro che non potrà essere ancora il titolare a 36 anni. Il bomber francese, per quanto decisivo e utile a questo Milan, ha bisogno di rifiatare spesso e di avere un ricambio all’altezza. Sia il club rossonero che il giocatore vogliono il rinnovo almeno per un altro anno, ma appunto Maldini e Massara dovranno dare un ricambio generazionale all’attacco.

Anche perchè quello che è arrivato in estate tra l’entusiasmo di tutti, Divock Origi, non ha di certo convinto. Soprattutto dal punto di vista fisico, il belga potrebbe non riuscire a dare le giuste garanzie. E lo stesso si può dire di Ante Rebic, un attaccante dalla presenza intermittente per i tanti infortuni. Ecco che la dirigenza rossonera si è messa alla caccia di un nuovo centravanti per la prossima stagione. Quello dell’Atalanta piace in particolare.

Milan, piace Hojlund per l’attacco: Maldini stregato

Ormai da settimane circola voce di un Milano stregato dal nuovo talento dell’Atalanta Rasmus Hojlund. L’attaccante danese sta lasciando tutti a bocca aperta. Un classe 2003 ma dal talento già molto sviluppato. La Dea lo ha acquistato dallo Sturm Graz per 17 milioni di euro, una bella e grossa cifra per un giocatore così giovane, ma che rende appunto l’idea della portata delle qualità di Rasmus. Si trova a Bergamo da poco più di sei mesi, ma ciò che sta facendo vedere è incredibile.

Hojlund è subito finito nel mirino di due big italiane come Milan e Juventus, ma in estate potrebbero servire circa 40 milioni di euro per aggiudicarselo. Si prospetta già un’asta tremenda, con l’Atalanta a gongolare per la grande intuizione. Paolo Maldini sa bene che si tratta di un profilo che potrebbe rendere al meglio nell’attacco rossonero. Giovane e di qualità, perfettamente in linea con la politica d’investimenti del Milan. Ma attenzione, perchè il club rossonero potrebbe essere beffato da un club attualmente ben più potente.

Il Real Madrid pare aver scelto Hojlund per il post Benzema!

Hojlund al Real Madrid per 70 milioni

Il quotidiano prima Bergamo, con conferma da parte de La Repubblica, ha fatto sapere che il Real Madrid sta seguendo le prestazioni e i miglioramenti di Rasmus Hojlund in maniera costante. I blancos vedono in lui il perfetto innesto per svecchiare il reparto d’attacco, che da tanti anni pesa tutto sulle spalle del fuori classe Karim Benzema, che però oggi ha ben 35 anni. Collaboratori del Real Madrid sono stati in Italia ad osservare da vicino il talento danese, nella partita di campionato tra Lazio e Atalanta, e sarebbero rimasti entusiasti.

La stessa fonte parla però di un prezzo ben superiore ai 40 milioni di euro sopracitati. Hojlund potrebbe valerne già ben 70 di milioni in estate, con il Real pronto a spenderli tutti. Oltre ai blancos, riportano prima Bergamo e la Repubblica, c’è anche l’Arsenal su Rasmus, ma in questo caso la destinazione appare meno favorita.