Manchester United, sfida al Milan per un attaccante: super occasione

Un attaccante nel mirino del Milan e dell’Inter è finito nel mirino del Manchester United: non sarà semplice battere i Red Devils.

Ci sono diverse occasioni interessanti per la prossima sessione estiva del calciomercato. In scadenza di contratto si cono dei nomi che farebbero davvero comodo al Milan.

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno prendendo in considerazione tutti i profili che potrebbero essere utili al progetto. Già adesso si possono firmare dei contratti, però i giocatori e i loro agenti prima vogliono valutare bene tutte le opzioni. L’aspetto economico è molto importante, a volte anche più rilevante di quello sportivo.

Uno dei nomi più chiacchierati di queste settimane è certamente Marcus Thuram, in scadenza con il Borussia Moenchengladbach e che non rinnoverà. L’attaccante francese fa gola a tante società e pure quella rossonera sta pensando al suo ingaggio a parametro zero per il prossimo mercato estivo.

Calciomercato Milan, colpo Thuram: minaccia inglese

Oltre al Milan, in Italia c’è anche l’Inter che pensa concretamente a Thuram. Il club nerazzurro è da mesi in contatto con l’entourage, ma finora non è riuscito a strappare un accordo. Tra l’altro, il figlio d’arte (suo padre è Lilian, ex difensore di Parma e Juventus) ha ammesso che da piccolo era un tifoso milanista: adorava Andriy Shevchenko ed Hernan Crespo.

Chiaramente, non mancano le concorrenti estere. Spesso si è parlato di Barcellona, Atletico Madrid, Bayern Monaco, PSG, Arsenal e Chelsea. Ma nelle ultime ore è spuntato anche l’inserimento di un’altra big della Premier League: il Manchester United.

Stando a quanto rivelato da TalkSport, pure i Red Devils stanno pensando all’ingaggio di Thuram. Erik ten Hag vuole rinforzare il suo reparto offensivo e il francese è un profilo che piace molto. La possibilità di prenderlo a parametro zero rappresenta una ghiotta occasione e il club proverà a prevalere sulle rivali.

I numeri della stagione di Thuram

Il figlio d’arte nell’annata 2022/2023 ha realizzato 14 gol e 4 assist in 22 presenze tra Bundesliga e Coppa di Germania. È stato convocato anche per il Mondiale in Qatar e con la Francia ha messo insieme 5 partite e 2 assist.

Thuram è un attaccante con qualità che farebbero comodo a ogni allenatore. Per Milan e Inter sarà difficile assicurarselo, perché all’estero hanno maggiori risorse economiche da spendere per il suo contratto. Si parla di offerte superiori a 5 milioni di euro netti annui. Vedremo quale sarà la prossima squadra del 25enne francese. Il mese di marzo potrebbe essere decisivo per il suo futuro.