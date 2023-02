Milan, doppio colpo in avanti: la scelta è fatta

Doppio colpo in avanti per il Milan. I rossoneri pronti ad acquistare due attaccanti. Ecco i due obiettivi del Diavolo per la prossima estate

Migliorare l’attacco sarà uno degli obiettivi principali in estate del Milan. I rossoneri, a parte le certezze, rappresentate da Olivier Giroud e Rafael Leao, non hanno ricevuto risposte dagli altri calciatori.

Il bomber francese e l’attaccante portoghese, il Milan in avanti è davvero poco altro. Dopo sei mesi, infatti, è certamente da bocciare la stagione di Ante Rebic e Divock Origi. I due calciatori faticano a dare il proprio contributo, soprattutto in termini di gol.

Il croato in stagione ha realizzato solo tre reti, la doppietta contro l’Udinese all’esordio, che aveva illuso tutti, e il centro contro l’Empoli, dello scorso 1 ottobre. Davvero troppo poco per un attaccante che nelle prime due stagioni è arrivato in doppia cifra. Sta facendo addirittura peggio Divock Origi, che è fermo a due gol, contro il Monza, nel match di andata del 22 ottobre, e contro il Sassuolo dello scorso 29 gennaio.

Cessioni e nuovi acquisti

Il belga, arrivato per fare il co-titolare di Giroud, sta deludendo ampiamente e l’addio a fine stagione non si può escludere. Il Milan proverà a piazzare anche Rebic, sperando che arrivino offerte dalla Germania, dove è ancora molto apprezzato. La doppia cessione, considerando l’addio di Ibrahimovic, aprirebbe le porte ad almeno due acquisti in avanti.

Oltre al centravanti, che appare indispensabile da affiancare a Giroud, potrebbe così arrivare anche un calciatore mobile, che possa interpretare il ruolo di esterno, di seconda punta e all’occorrenza anche di centravanti, un po’ come dovrebbe fare Ante Rebic, ma con risultati diversi.

Il profilo di Noah Okafor sembra davvero essere quello giusto. La sua valutazione di 25 milioni non è così alta e i numeri fanno pensare che possa essere fatto un tale investimento. Il giocatore, che ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ha realizzato dieci gol e tre assist in 25 partite. Sono arrivati anche tre reti in Champions League, una di queste proprio contro il Milan, lo scorso 6 settembre. E’ evidente che siano diverse le squadre che stanno seguendo con attenzione l’attaccante svizzero. Oltre al Milan bisogna fare i conti con il solito Lipsia, oltre che con diversi club inglesi.

Doppio colpo

Okafor, lo ripetiamo, potrebbe dunque arrivare al Milan, insieme ad un altro attaccante. L’idea di acquistare un centravanti, un numero nove, appare prioritaria e il sogno dei tifosi e non solo, come vi stiamo raccontando negli ultimi giorni, porta ad Hojlund. Il giocatore dell’Atalanta domenica sera sarà a San Siro, chissà che non ci sia modo tra le parti per parlarne. Il prezzo, però, è alto. Servono almeno 50 milioni di euro