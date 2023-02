Milan, scelta di cuore per l’ex rossonero: l’annuncio è da brividi (VIDEO)

Una vecchia conoscenza rossonera ha deciso di fare una scelta di cuore per la sua carriera, ritornando forse nel suo club preferito.

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Questa storica e conosciutissima strofa di una canzone di Antonello Venditti sintetizza in maniera perfette certe carriere sportive.

Difatti non è inusuale vedere alcuni campioni del mondo del calcio decidere di chiudere la propria lunga e eccellente carriera nella squadra del loro cuore, quella che magari li ha lanciati nel calcio che conta quando erano solo giovani di belle speranze.

E’ ciò che è successo con un ex calciatore del Milan, un attaccante che forse non ha lasciato un grande segno nel club rossonero, ma che comunque verrà ricordato come un numero 9 giramondo e dalle ottime qualità realizzative.

Luiz Adriano torna nel suo Internacional: arriva l’annuncio

Il protagonista di questo grande ritorno è Luiz Adriano. Attaccante brasiliano classe ’87, il quale a quasi 36 anni di età ha deciso di concludere la sua carriera girovaga nella sua casa natale.

Luiz Adriano ha firmato un contratto di un anno e mezzo con l’Internacional di Porto Alegre, squadra della sua città di provenienza in cui il centravanti aveva iniziato l’avventura nel calcio giocato. Il Colorado ha dunque deciso di riaccogliere un figliol prodigo, che si è tolto tante soddisfazioni in patria e nel resto del mondo.

Annuncio spettacolare quello dell’Internacional, che poco fa sui suoi account social ha ufficializzato il ritorno di una stella come Luiz Adriano, che dopo l’esperienza all’Antalyaspor in Turchia tornerà a casa: “Non mancano gol e protagonistmo nella carriera di Luiz Adriano. Il giocatore ha firmato fino al giugno 2024”.

Gols e protagonismo não faltam na carreira de Luiz Adriano. Jogador assinou até junho de 2024. 🔥🤙 🔗 Saiba mais: https://t.co/WcINYlJEYb pic.twitter.com/9qA5Gk1wXa — Sport Club Internacional (@SCInternacional) February 22, 2023

La carriera di Luiz Adriano de Souza da Silva come già detto è iniziata all’Internacional, dove ha giocato fino al 2007 vincendo anche il Mondiale per club. Poi il trasferimento allo Shakhtar Donetsk, club in cui si è espresso al massimo delle sue potenzialità, fino al 2015. Nell’estate di quell’anno lo ingaggiò il Milan allenato da Sinisa Mihajlovic: un anno e mezzo con 36 presenze e 6 reti per Luiz Adriano, nulla di indimenticabile.

Il Milan lo cederà nel gennaio 2017 allo Spartak Mosca. In seguito giocherà per Palmeiras ed Antalyaspor, fino al ritorno, oggi ufficializzato, al club di Porto Alegre.