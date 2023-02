Milan, un nuovo terzino dalla Serie A

Il Milan è pronto a regalarsi un nuovo terzino. Con l’addio di Ballo-Toure, Maldini e Massara potrebbero puntare su un giocatore italiano

L’estate è ancora lontana ma guardare al prossimo calciomercato è un obbligo. Bisognerà presentarsi a giugno con le idee chiare per rafforzare l’organico il prima possibile.

E’ evidente che la qualificazione alla prossima Champions League è indispensabile per programmare il futuro con maggiori certezze. Il Milan di RedBird non farà certo follie sul mercato. Si andrà avanti seguendo il progetto della sostenibilità ed è chiaro che gli introiti della competizione europea più prestigiosa sono indispensabili.

L’idea, che sta prendendo sempre più piede in questi ultimi giorni, è quella di regalarsi un nuovo centravanti. Il Milan non può contare sul solo Olivier Giroud. Purtroppo, fin qui, l’investimento fatto per portare a Milano Divock Origi non ha portato i frutti sperati. Serve un bomber giovane che offra garanzie e regali nuovi gol al Diavolo ma serviranno anche altri acquisti un po’ in tutti i ruoli. Molto del mercato dipenderà dalle uscite ma ci si aspetta qualcosa anche a centrocampo e sulla trequarti.

Nuovo terzino

Attenzione, però, al possibile arrivo di un nuovo terzino mancino. Theo Hernandez è chiaramente il titolare indiscusso ma Ballo-Touré quando è stato chiamato in causa non sempre è stato all’altezza. L’ex Monaco ha mercato in Francia e in Turchia. Potrebbe fare le valigie in estate per una cifra vicina ai cinque milioni di euro.

Una sua partenza, chiaramente, aprirebbe le porte ad un nuovo acquisto. Per il ruolo di terzino mancino, il Milan potrebbe decidere di puntare sul made in Italy. Le liste non sono ancora un problema ma la tendenza di puntare su giocatori stranieri potrebbe complicare il lavoro di Maldini e Massara in futuro. Ecco perché bisogna aspettarsi l’acquisto di almeno un altro giocatore italiano, oltre a Sportiello, nella prossima sessione di calciomercato.

Tripla pista

Guardando in Serie A, così, possono essere tre i profili italiani che possono fare a caso del Milan. Un’idea porta alla vicina Cremona, dove si sta mettendo in mostra Valeri. Il classe 1998 ha realizzato due gol e un assist in ventidue partite di Serie A. Un’altra idea potrebbe essere quella di Antonino Gallo, classe 2000 nato a Palermo. E’ uno dei protagonisti del sorprendente Lecce. Per lui due assist in diciannove presenze. Due giocatori che non hanno certo una valutazione alta ma che potrebbero comunque far bene in rossonero. Costa tanto, invece, Fabiano Parisi, che in estate lascerà sicuramente l’Empoli. Il 22enne di Solofra è pronto per il salto di qualità in una grande squadra. In Italia piace a tanti e il ruolo di vice Theo Hernandez potrebbe stargli stretto.