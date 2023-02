ML – 20° Anniversario Fondazione Milan: le foto sul Red Carpet

All’Hotel Sheraton una bella serata dedicata al 20° anniversario di Fondazione Milan: tanti ospiti importanti del mondo rossonero presenti.

Stasera all’Hotel Sheraton di Milano si celebrano i 20 anni di Fondazione Milan, che dalla sua nascita ha sviluppato oltre 230 progetti di charity e responsabilità sociale. Sono stati donati oltre 12 milioni di euro e sono stati creati progetti al fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 Paesi in tutto il mondo.

Presenti all’evento tanti ospiti, a partire dalla dirigenza e dai giocatori del Milan. Ma ci sono anche degli ex rossoneri, che non hanno voluto mancare alla serata. Di seguito le foto di MilanLive.it, presente come altre testate giornalistiche sportive.