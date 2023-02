ML – Milan, Maignan ancora in gruppo: le ultime su Bennacer

Il Milan è tornato a lavora a Milanello. Anche oggi oggi il portiere si è allenato con il resto gruppo. Le ultime novità su Bennacer, Calabria e Florenzi

Si continua a lavorare intensamente in quel di Milanello. La squadra anche oggi si è ritrovata al centro sportivo di Carnago di buon mattino: nel mirino c’è il match contro l’Atalanta.

I bergamaschi sono reduci dal pesante ko interno contro il Lecce e hanno voglia di riscattarsi contro i rossoneri. Il Diavolo, invece, si è messo alle spalle la crisi e centrare il quarto successo consecutivo, scaccerebbe definitivamente i fantasmi e farebbe guarda al futuro con ottimismo.

Il Milan ha battuto il Torino, prima di far sognare i tifosi con la vittoria contro il Tottenham in Champions League. Sabato scorso, poi, il terzo 1 a 0 di fila, contro il Monza. Con i brianzoli, imbattuti nel 2023, la squadra di Pioli ha mostrato dei passi in avanti importanti sul piano del gioco, anche se negli ultimi minuti si sono fatte sentire le fatiche contro gli Spurs.

Ottimo inizio

Una settimana lunga, con soli allenamenti, non può che aiutare il Milan in vista del match contro l’Atalanta. La preparazione verso Bergamo, d’altronde, è iniziata nei migliori dei modi. Il Diavolo ha avuto due giorni liberi, domenica e lunedì, prima di tornare in campo martedì, quando Pioli ha riabbracciato Mike Maignan. Il portiere ha lavorato in gruppo la prima parte, poi ha svolto un differenziato. Mercoledì, però, è arrivato il via libera definitivo, con il francese che si è allenato con il resto della squadra, giocando anche la partitella contro la Primavera.

Ora per Maignan l’obiettivo Atalanta è davvero concreto. Può strappare una convocazione anche Alessandro Florenzi, che in questi giorni ha seguito un percorso simile al portiere ex Lille. Il terzino aveva lavorato con il gruppo anche la settimana scorsa. Ci sono, dunque, tutti i presupposti per tornare a disposizione per un match di Serie A, dopo il brutto infortunio contro il Sassuolo di fine agosto.

Ultime da Milanello

Come appreso da MilanLive.it, sia Mike Maignan che Alessandro Florenzi hanno lavorato anche stamani con il resto del gruppo. Hanno svolto personalizzato sul campo, invece, Davide Calabria e Ismael Bennacer.

Difficile a questo punto immaginare un recupero del terzino italiano e del centrocampista algerino per la partita contro l’Atalanta. Domani sarà la giornata della verità ma appare complicato che si decida di rischiare. L’obiettivo resta di avere tutti pronti l’otto marzo per il ritorno degli ottavi di Champions League, contro il Tottenham.