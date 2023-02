Pazza idea Milan: torna in Italia, rossoneri in pole

Idea davvero clamorosa per la prossima stagione. Il Milan sarebbe tra le squadre in vantaggio per un attaccante di spessore internazionale.



Manca ancora moltissimo alla fine della stagione sportiva 2022-2023 e dunque all’inizio automatico del calciomercato estivo. Ma nel frattempo i club cominciano a guardarsi attorno a caccia di occasioni o di colpi in anticipo.

Il Milan sicuramente sarà atteso da mesi di fuoco, anche in vista del prossimo futuro. I risultati stagionali indirizzeranno le possibilità di investimento in estate. Ma la dirigenza sa già dove guardare e quali reparti dover rinforzare.

L’attacco è uno dei ruoli dove ci si aspetta almeno un bel colpo. L’età avanzata di Giroud e Ibrahimovic ed i troppi chiari di luna muscolari di Origi impongono a Paolo Maldini di reperire un altro rinforzo, magari di talento e di prospettiva. Ma non è da escludere che si peschi qualche occasione intrigante.

Mauro Icardi torna in Serie A: l’ipotesi Milan è ancora possibile

In questi giorni si fanno i nomi di diversi giovani talenti accostati al Milan per l’estate 2023. Ma non è da escludere che Maldini cavalchi l’onda di una pazza idea per rinforzare l’attacco e trovare la giusta alternativa a Olivier Giroud.

Tale ipotesi si chiama Mauro Icardi, ovvero l’ex capitano dell’Inter e bomber argentino in cerca di rilancio. Un nome ben noto alle cronache italiane, vista la lunga militanza in Serie A. Oggi Icardi gioca in prestito al Galatasaray, ma a fine stagione tornerà al PSG, proprietario del suo cartellino.

Icardi però lascerà con ogni probabilità la Ligue 1. Il suo desiderio maggiore sembra essere, come riferito da Calciomercato.com, un ritorno in Italia. Paese in cui, più di ogni altro, è riuscito a dimostrare le sue qualità da bomber e rapace d’area di rigore.

Il Milan sembra essere tuttora l’ipotesi migliore per Icardi, che tornerebbe volentieri a Milano dopo la lunga militanza nerazzurra. Già in passato si era vociferato di questa opzione, ma l’estate prossima può diventare realtà. Anche la Roma segue con interesse questa situazione, concretizzabile solo se dovesse partire Tammy Abraham.

Icardi al Milan, il problema è l’ingaggio

Una ipotesi dunque pazza ma plausibile. Icardi, che ormai si è separato dalla moglie-procuratrice Wanda Nara, potrebbe tentare il rilancio nel Milan di Pioli, come alternativa al sempreverde Giroud viste le caratteristiche simili.

Il cruccio è legato all’ingaggio del classe ’93. Infatti Icardi percepisce dal PSG ben 9 milioni netti a stagione. La soluzione, col benestare dell’argentino, sarebbe quella di spalmare su più stagioni tale stipendio fuori portata. Qualora le pretese di Icardi fossero più vicine alle possibilità del Milan, si potrebbero realmente aprire le porte verso questo folle trasferimento.