Pobega si è laureato in Economia Aziendale: tesi finale sul Milan

Bella soddisfazione per Pobega, che si è laureato e la cui tesi finale ha riguardato il Milan.

Dal punto di vista sportivo Tommaso Pobega non sta vivendo un momento particolarmente felice, ma fuori dal campo ha raggiunto un grande obiettivo. Infatti, d’ora in avanti potrà essere chiamato “dottore”.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista rossonero oggi ha conseguito la laurea in Economia Aziendale. Ha seguito i corsi dell’Università Telematica Pegaso e ha superato tutti gli esami. Per la tesi finale ha scelto la responsabilità sociale del Milan, con un capitolo specifico dedicato al lavoro di Fondazione Milan, che in questi giorni compie 20 anni.

Una bella soddisfazione per il calciatore triestino, che oltre alla sua carriera professionale ha voluto portare avanti anche un percorso di studi che gli può tornare utile per il futuro. Anche se adesso è concentrato soprattutto sul campo, comunque ha voluto impegnarsi per laurearsi in Economia Aziendale.

Milan, la stagione di Tommaso Pobega

Pobega è tornato al Milan la scorsa estate dopo anni di prestiti. Nelle scorse due stagioni aveva militato in Serie A con le maglie di Spezia e Torino, poi è rientrato a Milanello e non ci sono stati dubbi sulla volontà di dargli un’occasione.

Il 23enne nato a Trieste ha messo insieme 21 presenze e 2 gol in questa annata. La prima rete l’ha realizzata in Champions League contro la Dinamo Zagabria, mentre la seconda in Serie A contro la Roma. In entrambi i casi si giocava a San Siro. Sicuramente è stato speciale segnare con la maglia rossonera nella Scala del Calcio.

Da novembre 2022 il giocatore non sta trovando molto spazio. In otto partite è rimasto a guardare in panchina. Ha giocato titolare solo a Lecce in campionato e contro il Torino in Coppa Italia. Pioli gli sta preferendo altri centrocampisti. Certamente il rientro di Rade Krunic ha comportato la riduzione del suo minutaggio, però lui è determinato a farsi trovare pronto quando il mister gli darà nuovamente una chance.