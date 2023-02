A Shevchenko la Chiave d’Europa: “Ringrazio l’Italia per l’aiuto al mio Paese” (VIDEO)

Andriy Shevchenko ha speso parole importanti e piene di emozioni per il suo Paese devastato dalla guerra. Le sue dichiarazioni dopo il Premio ricevuto a Firenze

Conosciamo tutti quanto sta accadendo in Ucraina da un anno. Gli attacchi militari avviati dalla Russia a sfavore del paese ucraino stanno causando morte e distruzione. Una guerra infinita, e che tutti vorrebbero finisse quanto prima. Non sembrano però queste le intenzioni di Putin e dei suoi eserciti. Il mondo intero, nel frattempo, sta continuando a sostenere l’Ucraina attraverso aiuti di ogni tipo. Non è facile, ma molte associazioni o singoli stanno facendo il possibile.

Lo sa bene Andriy Shevchenko, l’ex stella rossonera di nazionalità ucraina. Sheva, personaggio amatissimo dal popolo milanista, continuare a mandare messaggi di pace e speranza in tutto il mondo per il suo Paese. La sua comunicazione umanitaria è stata oggi premiata a Firenze. Shevchenko ha ricevuto la Chiave d’Europa, in virtù appunto del suo impegno a favore della pace, ad un anno esatto dallo scoppia della guerra in Ucraina.

Di seguito le parole del Pallone d’Oro 2004 a margine dell’evento. Shevchenko un personaggio sportivo senza eguali!

Shevchenko: “Sono qua per lanciare l’ennesimo messaggio”

Andriy Shevchenko ha innanzitutto ricordato che soltanto un anno fa cominciavano gli attacchi russi all’Ucraina. Le sue parole: “Esattamente un anno fa la vita di tanti ucraini è totalmente cambiata. Io sono veramente molto fiero di come il nostro popolo si sta difendendo. Il nostro diritto di essere liberi, il nostro diritto di essere insieme alla comunità europea. Il popolo ucraino vuole vivere con i valori europei. Noi combattiamo, difendiamo il nostro paese, però noi giustamente vediamo la strada di essere nell’Europa, dentro di essa. E’ stato un anno molto difficile, abbiamo passato tante cose brutte. La perdita di tante persone, di tanti bambini che più di altri stanno soffrendo questa guerra”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andriy Shevchenko (@andriyshevchenko)



Sheva ha infine parlato delle sue iniziative volte ad aiutare i più deboli, chi colpito dalla guerra sta soffrendo enormemente. Lo sport, in questo senso, può dare una grossa mano: “Il nostro Presidente ha chiesto un aiuto militare importante. E i capi degli Stati sanno cosa è meglio in questo momento per l’Ucraina. I mi concreto su diversi progetti, di sport e umanitari. Sono qua anche per parlare di questi progetti, e soprattutto parlare e dare un messaggio a tutto il mondo di continuare a sostenere il mio Paese. Vorrei anche ringraziare l’Italia per il supporto importante dato al mio paese. Grazie a voi tutto, per noi è importante”.