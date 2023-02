Calciomercato Milan, gioiello dalla Ligue 1: è sul taccuino di Moncada

Sul taccuino del capo scout dei rossoneri c’è anche il giovane centrocampista che gioca in Ligue 1: soluzione per l’estate

Il Milan è sempre a caccia di nuovi talenti in chiave futura per migliorare la rosa in vista delle prossime stagione. La dirigenza rossonera punta molto sul lavoro di scouting per assicurarsi in anticipo i campioni del domani.

Per fare questo si affida a un professionista come Goffrey Moncada, che già più di una volta a portato a Milanello giocatori giovani di prospettiva, che si sono rivelati ottimi elementi. Tra i piani per il prossimo mercato estivo i rossoneri hanno in mente di andare ad ingaggiare un vice Ismael Bennacer, quindi un giocatore con le caratteristiche del centrocampista algerino. Qualità e geometrie in mezzo al campo.

In rosa infatti Stefano Pioli ha giocatori diversi per quel ruolo, da Pobega a Krunic, passando per Vranckx. Quando manca l’ex Empoli quindi il Diavolo perde molto in termini di palleggio. Ecco spiegato il motivo per cui si cerca un profilo alla Bennacer. Come al solito il Milan butta un occhio in Francia per scovare nuove promesse e anche stavolta è così.

Lepenant è il nuovo Bennacer: il Milan lo segue

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, nella lista dei calciatori presenti sul taccuino dello scouting rossonero, c’è anche un giovane talento del Lione, che il Diavolo sta iniziando a monitore.

Si tratta di Johann Lepenant, centrocampista classe 2002, che la scorsa estate si è trasferito all’OL dal Caen per la cifra di 4,2 milioni di euro più altri 2,5 di bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Per lui il salto di qualità in una grande squadra della Ligue 1 non è stato un problema perché si è subito preso il suo spazio collezionando già 19 presenze in campionato, 13 delle quali da titolare.

Lepenant è un centrocampista tecnico che può giocare in zona centrale ma ha anche caratteristiche di dinamismo e aggressività che lo rendono un’ottima mezzala. Anche un gol per lui quest’anno, realizzato contro l’Ajaccio. L’ex tecnico del Caen, Pascal Dupraz, lo ha definito un gioiello: “Sono giocatori come lui che mi fanno amare il mestiere”.

Il Milan ha il suo nome nel taccuino e potrebbe provare l’affondo da giugno. Il contratto del ventenne scade nel 2027 e Tranfermarkt ne fa una valutazione di 10 milioni di euro.