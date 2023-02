E’ morto Maurizio Costanzo: addio alla leggenda della TV italiana

Addio ad uno dei volti più storici e rivoluzionari del mondo della televisione. Maurizio Costanzo è scomparso all’età di 84 anni.

Notizia shock per il mondo della TV e della comunicazione italiana. E’ infatti venuto a mancare pochissimi minuti fa Maurizio Costanzo, vero e proprio maestro della televisione nostrana.

Giornalista, conduttore televisivo, autore e sceneggiatore. Costanzo era nato a Roma il 28 agosto 1938 ed era considerato un vero e proprio rivoluzionario per quanto riguarda i talk show in TV.

Da anni volto storico delle reti Mediaset, era entrato nel mito per la creazione e la conduzione del Maurizio Costanzo Show, il suo spettacolo dal Teatro Parioli che ha dato voce a tutti, dalle persone comuni ai miti del mondo di arte e spettacolo.

Grande tifoso della Roma, Maurizio Costanzo ha anche collaborato con la società calcistica giallorossa per circa un anno, come advisor esterno della comunicazione, in parallelo all’arrivo di José Mourinho alla Roma come allenatore. Nonostante la fede romanista era però personaggio molto sportivo ed aperto verso tutte le tifoserie.

Sposato dal 1995 con un’altra signora della TV italiana, ovvero Maria De Filippi, Costanzo è venuto a mancare nella sua città natale all’età di 84 anni. Una perdita enorme per il mondo della comunicazione pubblica in Italia.