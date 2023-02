Giroud è certo: l’annuncio sul futuro e la profezia su De Ketelaere

Ecco le dichiarazioni dell’attaccante francese che parlare del suo futuro ma anche del momento complicato che ha vissuto il suo Milan

Il Milan ha rialzato la testa. Dopo un periodo davvero nero, i rossoneri sono riusciti a vincere tre partite di fila. Prima è arrivato il successo contro il Torino, poi quelli contro Tottenham e Monza, che hanno restituito morale e convinzioni alla squadra di Stefano Pioli.

Il gol che ha sbloccato il Diavolo non poteva che metterlo a segno Olivier Giroud. Il francese da quando ha varcato i capelli di Milanello ha realizzato solo reti pesanti.

Il bomber, uno dei simboli di questo Milan, è stato intervistato da DAZN, dove ha parlato di questo momento complicato, ormai alle spalle. Immancabile un accenno al futuro.

Fuori dal tunnel

“Dopo gennaio eravamo tutti delusi e avevamo bisogno di una partita per rialzarci e lo abbiamo fatto con Torino, Tottenham e Monza. Non siamo stati perfetti ma sono state tre partite importanti per la fiducia e l’Atalanta sarà anche importantissima: anche loro sono in corsa per la Champions”.

Impossibile non tornare su quella partita, contro la Roma, in cui è davvero cambiato tutto – “Sono stato sostituito all’85° minuto e pensavo di aver fatto bene e avevo il sorriso. In quel momento potevamo ancora sognare lo Scudetto ma dopo quella partita c’è stato un punto di svolta nella stagione. Fa male quando vedo queste immagini: alla prima occasione delle squadre avversarie prendevamo gol. Abbiamo fatto fatica a pressare insieme e a essere compatti: eravamo timorosi”

Futuro e De Ketelaere

Il Milan e Olivier Giroud hanno deciso di andare avanti insieme ma la firma sul contratto non è ancora arrivata. Non dovrebbero, però tardare. Il francese ha più volte ribadito la volontà di continuare a vestire la maglia rossonera.

C’è ancora un po’ di distanza tra le parte – 200-300mila euro – nulla che non si può colmare nei prossimi giorni. Giroud è infatti fiducioso: “Da bambino sono stato sempre innamorato del Milan in Italia. Sono molto felice e orgoglioso di quello che ho fatto fino a oggi ma voglio ancora di più. Dobbiamo stare uniti. L’obiettivo è di continuare al Milan e spero di trovare un accordo. Stiamo parlando e penso che le cose andranno per il verso giusto”.

Immancabile una battuta su De Ketelaere – “In questi momenti difficili si vede il sostegno che posso dare al mio compagno. Lui ha bisogno di questo gol per cambiare tutto, come è successo contro il Torino a tutta la squadra. Anche perché aveva fatto gol contro la Sampdoria ma era stato annullato per un mio fuorigioco: spero faccia gol al Tottenham a Londra”