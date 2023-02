Il consiglio di Adani al Milan: “A Londra non deve fare questo errore”

Il consiglio di Daniele Adani, ex calciatore e ormai seguitissimo opinionista calcistico, nei confronti del Milan. Nel mirino il ritorno degli ottavi di Champions League.

Ottimi i risultati delle squadre italiane nell’ultimo turno delle competizioni Uefa. In Champions League, all’andata degli ottavi di finale sono arrivate tre importanti vittorie di Milan, Inter e Napoli.

Ieri a completare il tutto anche i passaggi al turno successivo in Europa League di Juventus e Roma, così come quelli in Conference League di Fiorentina e Lazio. Insomma, una sorta di en plein che non riusciva da tanto tempo.

A parlare delle prossime sfide di Champions c’ha pensato Daniele Adani, l’ex difensore e ormai seguitissimo cronista sportivo. Lele, come viene comunemente chiamato, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport, in particolare sul Milan atteso da un ritorno complicato in casa del Tottenham.

L’avvertimento di Lele Adani: “Sarà un Tottenham diverso al ritorno”

Il Milan è rinato dopo l’1-0 dell’andata degli ottavi di coppa sul Tottenham, figlio di una prestazione solida, concreta e cinica. Ma per Adani è tutto ancora da vedere per la qualificazione: “Il risultato delle italiane è eccellente, anche se vanno fatti poi dei distinguo. Innanzitutto perché per Milan e Inter la qualificazione è ancora in bilico. I rossoneri avevano la sfida più difficile. Arrivavano da un periodo negativo precedente e dovevano, proprio nell’andata con il Tottenham, trovare certezze nel nuovo modulo. La vittoria per 1-0 era la meno pronosticabile, ma certifica la bontà del lavoro fatto da Pioli sia a livello tattico che mentale”.

L’avvertimento di Adani è chiaro: “Il Milan a Londra non deve fare l’errore di speculare sul vantaggio dell’andata. Deve andare lì con l’idea di fare gol e non di difendere l’1-0 a tutti costi, senza stare a guardare il cronometro. Hanno l’impegno più difficile, anche perché mi aspetto un Tottenham molto diverso al ritorno”.

Da ex difensore, Adani ha poi elogiato quello che potrà essere a suo dire il giocatore in più del Milan, non solo per la Champions League: “Dico Malick Thiaw, una grande novità per la difesa. Il progetto del Milan è ancora a metà strada, arrivare ai quarti della competizione sarebbe già un ottimo traguardo”.