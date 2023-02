Milan, interesse dalla Premier per un top: è nella lista

Un club inglese ha inserito anche uno dei migliori giocatori rossoneri nel proprio taccuino degli acquisti per l’estate

In estate il Milan potrebbe dover resistere a qualche assalto per i propri gioielli. Il club rossonero sa di avere in casa tanti giocatori di primo livello ed è inevitabile che i vari top club non ci mettano gli occhi.

Ovviamente gli attacchi più pericolosi arriveranno, si presume, soprattutto dalla Premier League. In Inghilterra i fatturati sono spaventosi e sempre in crescita e le varie società possono permettersi esborsi che in Italia neanche si immaginano. Il Milan già deve vedersi dall’interesse del Chelsea per Rafael Leao, che ancora non ha rinnovato, ma questo potrebbe non essere l’unico top rossonero ambito dalla Premier League.

Da quanto riportano in Inghilterra c’è infatti anche il Tottenham ad aver messo nel mirino uno degli uomini chiave della squadra di Stefano Pioli. Il club a fine stagione potrebbe salutare Antonio Conte e starebbe pensando a una piccola rivoluzione. Tra i tanti giocatori monitorati c’è quindi anche un milanista.

Tottenham, Maignan tra gli obiettivi

Secondo quanto riferito da football.london, gli Spurs sono alla ricerca di un nuovo numero 1 per sostituire Hugo Lloris, che si avvia nella fase finale della carriera. Tra i vari portieri che sta monitorando il club londinese ci sarebbe anche Mike Maignan.

Quello dell’estremo difensore dei rossoneri è però solo uno dei tanti nomi valutati dalla società. Il primo nome in effetti al momento è quello di Giorgi Mamardashvili del Valencia. Il sito inglese analizza uno per uno i profili e quindi anche quello del milanista.

Viene spiegato che il 27enne è seguito da tanto tempo, da quando passò dall’accademia del Psg al Lille. Si pensa a un passaggio di consegne con Lloris sia in Nazionale che al Tottenham. Gli infortuni del portiere a quanto pare non preoccupano chi ha messo gli occhi su di lui.

Le alternative dei londinesi per la porta

Il Tottenham non vuole farsi trovare impreparato e per blindare la porta nelle prossime stagioni ha pensato a diversi elementi di sicuro valore, tre cui anche David Raya del Brentford e Robert Sanchez del Brighton. In passato c’erano stati interessi anche per Emiliano Martinez dell’Aston Villa e Jordan Pickford dell’Everton, nonché del portiere dell’Atletico Madrid Jan Oblak. Tante insomma le idee dei londinesi per sostituire Lloris, ma il Milan è avvisato perché tra queste c’è anche Maignan.