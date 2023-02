Milan, un altro attaccante nel mirino: sta segnando a raffica

I rossoneri stanno valutando anche un giovane profilo che ha avuto un exploit improvviso nel corso di questa stagione

Siamo solo a fine febbraio e il Milan è ancora nel pieno della stagione in corso, con tanti obiettivi da provare a centrare. Nonostante ciò il club rossonero sta già iniziando a lavorare in chiave futura e sta valutando dei profili per rinforzare la rosa in estate.

La società conosce la necessità di avere in rosa un bomber da 15-20 gol, e se possibile anche giovane e di prospettiva per gli anni futuri. Paolo Maldini e Ricky Massara hanno cominciato a studiare numerose soluzione per capire quali affare sono i migliori e preparare l’assalto nella prossima sessione di mercato estiva. D’altronde Stefano Pioli avrà bisogno di un numero 9 nella prossima stagione, dal momento che Ibrahimovic saluterà.

Lo svedese non ha ancora messo piede in campo in questa stagione e non può essere considerato per il futuro, ma anche Giroud andrà per i 37 e c’è bisogno di forze fresche in attacco. Origi avrà senz’altro una nuova chance perché ha avuto tanti problemi fisici, ma al momento neanche l’ex Liverpool rappresenta una certezza per il reparto avanzato del Diavolo.

Balogun è l’ultimo nome per i rossoneri

Insomma, per il prossimo anno il Milan cerca un attaccante e i profili valutati dalla dirigenza sono più di uno. C’è poi anche da capire quale sarà il budget per questo investimento, ma i nomi circolati in questi giorni sono di tutto rispetto.

Tra questi ne è venuto fuori un altro in queste ore e lo ha fatto Calciomercato.com. Si tratta di Folarin Balogun, centravanti inglese di proprietà dell’Arsenal, che ora è in prestito in Francia al Reims. Parliamo di un classe 2001, che ha avuto un exploit nell’ultimo periodo, che non è passato inosservato agli osservatori dei rossoneri, ma non solo.

Balogun si è fatto notare quest’anno con il club dei Ligue 1 perché ha già messo a segno ben 15 reti in 23 presenze. Numeri da capogiro per un ventunenne. Il suo contratto con i Gunners scade nel 2025 e Transfermarkt ne fa una valutazione di 14 milioni di euro, ma probabilmente ne servirà qualcuno in più per aggiudicarsi il suo cartellino.

Milan, gli altri nomi per l’attacco

Quello di Balogun è solo l’ultimo di tanti nomi per l’attacco del Milan. Circolano con insistenza infatti quello dell’atalantino Rasmus Hojlund e di Randal Kolo Muani, in uscita dall’Eintracht Francoforte. Si tratta di due operazioni però molto costose, come lo sarebbe quella per porta via Noah Okafor al Salisburgo.