ML – Maignan ancora in gruppo: verso la convocazione per Milan-Atalanta

Le ultime sulle condizioni di alcuni calciatori acciaccati in casa Milan che dovrebbero ancora riposare nelle prossime partite.

Il Milan ha un obiettivo preciso. Continuare a vincere e migliorare la propria striscia positiva, dopo i successi (tutti di misura) contro Torino, Tottenham e Monza.

Un periodo decisamente migliore per la squadra guidata da Stefano Pioli, che è uscita dalla crisi nera di gennaio e soprattutto sta recuperando forze e qualità per rimettere in sesto la classifica.

Uno dei punti di forza di questo periodo di ascesa è infatti il recupero di tanti calciatori infortunati. Basti pensare che ormai Maignan e Ibrahimovic sembrano pronti a giocare, mentre Florenzi già domenica contro l’Atalanta tornerà tra i convocati dopo i 5 mesi di stop forzato.

Dunque da Milanello arrivano buone notizie, proprio su Mike Maignan e Alessandro Florenzi. Lavoro in gruppo per i due calciatori, entrambi vanno verso la convocazione, con il terzino che sicuramente partirà dalla panchina. Il portiere francese invece spera in un ritorno glorioso tra i pali dal 1′ minuto. Nessun problema anche per Rade Krunic, che sarà regolarmente presente contro gli orobici.

Calabria e Bennacer ancora non in gruppo: puntano la Champions

C’è però chi ancora non è considerato pronto a tornare in campo. Per una questione più di preservazione che di indisponibilità. Pioli e lo staff vogliono infatti non rischiare un paio di elementi recentemente rimasti fermi per infortunio.

Le ultime news in arrivo da Milanello parlano per l’appunto dell’assenza dall’allenamento di oggi di Davide Calabria e Ismael Bennacer. Ormai è circa un mese che i due calciatori rossoneri sono out per i rispettivi infortuni. Il terzino si è procurato una lesione al muscolo otturatore dell’anca, mentre per l’algerino una lesione al bicipite femorale della coscia.

Nessuna chance di vederli convocati per Milan-Atalanta. Mister Pioli ha scelto di lasciarli ancora in disparte e fargli recuperare per bene dai rispettivi stop muscolari, entrambi piuttosto delicati. La speranza è quella di averli a disposizione per il Tottenham, nella difficilissima trasferta dell’8 marzo a Londra.

Calabria e Bennacer potrebbero riottenere una convocazione, e giocare di fatto uno spezzone, nel match di sabato contro la Fiorentina, per poi ambire ad una maglia da titolari il mercoledì successivo al Tottenham Stadium.