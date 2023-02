ML – Milan di Ancelotti vs Napoli, il paragone non regge: la risposta di Galliani (VIDEO)

Il paragone che non regge. Adriano Galliani, sul Red Carpet, risponde sull’accostamento del Napoli di Spalletti con il Milan di Ancelotti o Sacchi

Il Napoli di Luciano Spalletti, quello di Osimhen, Kvaratskhelia, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo sta impressionando davvero tutti. Gli azzurri stanno dominando la Serie A e si avviano a vincere nettamente il campionato.

Dopo 23 giornate sono 15 i punti di distacco dalla seconda. I campani hanno fatto benissimo anche in Champions League. Dopo un girone praticamente perfetto è arrivato il successo nell’andata degli ottavi di finale contro l’Eintracht Francoforte. Un 2 a 0 che ha entusiasmato tutti.

Paragoni pesanti

Ha entusiasmato soprattutto Ivan Zazzaroni, che ha paragonato il Napoli di Spalletti al grande Milan di Ancelotti. Un paragone che fatica a stare in piedi, anche perché gli azzurri fino a questo momento non hanno ancora vinto nulla. Un paragone che non piace a Carlo Pellegatti che ha manifestato il proprio pensiero sul proprio canale YouTube: “E’ un concetto che voglio esprimere forte – “Io non sto rosicando, è stato bravo Ivan Zazzaroni, perché i giornalisti devono creare emozioni e lui ci è riuscito. Mi sto stupendo di certe affermazioni che non mi trovano d’accordo. Il Napoli, che sta giocando bene sia in Italia che soprattutto in Europa. Su questo nessuna discussione ma quando leggo: “Il Napoli di Luciano Spalletti per qualità vicino al Milan di Carletto Ancelotti” e bene… vado a vedere le due formazioni:

in porta Meret e Dida, in difesa il Napoli si schiera con Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Mario Rui, il Milan con Cosacurta o Cafu, Nesta e Maldini e Kaladze o Jankulovski. A centrocampo gli azzurri vanno in campo con Anguissa, Lobotka e Zielinski o Elmas, il Milan con Gattuso, Pirlo e Seedorf… grande Napoli ma il paragone è con il Milan dei meravigliosi, che hanno vinto due Champions League e hanno perso una terza che ancora il modo ci offende.

In attacco, loro giocano con Kvara, Osimhen e Lozano o Politano. Il Milan con Rui Costa, dietro a Shevchenko e Inzaghi. Pippo che ha segnato in tutti le competizioni e l’ucraino ha vinto un pallone d’oro. Scusa l’amnesia qui tra parentesi hanno messo Kaka, quindi invertiamo… Signori, sono d’accordo che il Napoli stia giocando bene ma il Napoli sta facendo iniziare un ciclo ma anche sul piano dei singoli, sono devastanti questi nomi. C’è qualcuno che ha paragonato addirittura il Napoli al Milan di Sacchi”

Galliani non commenta

Adriano Galliani, intervenuto ieri al 20esimo anniversario di Fondazione Milan, si è così espresso in merito al paragone tra il Napoli di oggi e il grande Milan, che fa storcere il naso a molti: “Non commento”, ha affermato l’ex Ad dei rossoneri prima di aggiungere: “Il Milan di Sacchi è tanta roba”.