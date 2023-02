ML – Milan, Maignan torna protagonista: è tutto vero (VIDEO)

E’ la settimana di Mike Maignan. Dopo tante sofferenze e rinvii, il portiere francese è tornato in gruppo. Ieri è stato tra i protagonisti della serata

Mike Maignan è tornato. Il portiere francese è finalmente felice dopo mesi complicati. L’estremo difensore è pronto a tornare a difendere la porta del Milan a distanza di oltre 150 giorni.

L’ultima volta che l’ex Lille ha giocato tra i pali del Diavolo era il 18 settembre 2022. In quell’occasione il Milan fu battuto dal Napoli. Poi la pausa per le Nazionali in cui fu costretto a fermarsi contro l’Austria (il 22 settembre) per il primo guaio al polpaccio. Un nuovo stop un mese dopo, che lo portò in un tunnel infinito dal quale sta uscendo solamente adesso.

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, Mike Maignan è finalmente tornato. Per il portiere francese è stata davvero una settimana importante. Dopo un lunedì libero, martedì l’estremo difensore ha lavorato in parte in gruppo, dando un segnale che il recupero ormai era vicino. Così mercoledì ha svolto l’intera sessione con la squadra, giocando anche la partitella amichevole contro la Primavera. Tutto procede secondo i piani e ieri il francese ha continuato a lavorare con la squadra agli ordini di Stefano Pioli.

Riecco Maignan

Le sensazioni sono più che positive e non c’è motivo per non credere che oggi e domani continui a lavorare con il gruppo per essere così convocato per la partita contro l’Atalanta.

Mike Maignan ha ritrovato il sorriso e ieri lo abbiamo potuto ammirare sul Red Carpet di Fondazione Milan. Anche il portiere – immortalato dalle telecamere dei giornalisti – ha preso parte alla serata, mostrandosi felice davanti agli obiettivi. Ha riso quando gli è stato dato il bentornato.

In campo

Ora la speranza è di rivedere Mike Maignan sorridere anche sul campo, magari già domenica. A San Siro arriva l’Atalanta e tutto lascia pensare che Stefano Pioli possa affidarsi subito al suo estremo difensore. Se oggi e domani dovesse allenarsi regolarmente, non c’è motivo per non farlo. I tifosi ci sperano davvero tanto, dopo mesi complicati. Il Milan con Maignan tra i pali è un’altra squadra.

L’obiettivo, come è normale che sia, è di avere Maignan pronto per la partita, valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, contro il Tottenham, del prossimo 8 marzo. Serve dunque mettere minuti nelle gambe e nel suo caso anche nelle mani per presentarsi al meglio. L’unica alternativa all’Atalanta è la partita successiva contro la Fiorentina. Ormai per il rientro di Maignan ci siamo per davvero.