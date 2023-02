Hugo Cuenca, primo gol con il Milan Primavera: che stacco! (VIDEO)

Nel pomeriggio il giovane talento della Primavera rossonera ha trovato la prima marcatura con il Diavolo: stacco perentorio per lui

Il Milan Primavera è stato impegnato oggi pomeriggio in casa contro la Fiorentina per la 21esima giornata di campionato, ma non è riuscito a fermare la seconda in classifica, rimanendo dunque in una situazione difficile.

I ragazzi allenati da Ignazio Abate hanno perso per 1-2 contro la formazione dei gigliati, ottenendo la dodicesima sconfitta stagionale e rimanendo appaiati in zona playout a quota 21 punti, insieme al Napoli e all’Atalanta. Un momento davvero complicati dal quale i giovani ragazzi del Diavolo non riescono proprio a uscire.

Al Centro Puma House of Football è stata dunque un altro pomeriggio non esaltante per la Primavera rossonera, ma c’è quantomeno una magra consolazione. una delle poche notizie positive arriva da Hugo Cuenca. Il paraguayano classe 2005 ha infatti trovato il suo primo gol con la maglia del Milan per quello che era stata il temporaneo gol dell’1-1.

Cuenca si sblocca: il gol del momentaneo pari alla Fiorentina

Un gol davvero di pregevole fattura, tra le altre cose. L’esterno offensivo dei giovani rossoneri aveva trovato la rete del momentaneo pareggio al minuto ’11 con un grande stacco di testa sul secondo palo, sul cross dalla sinistra di Bozzolan.

Dopo il vantaggio viola di Di Stefano al 4′ minuto era quindi arrivato subito il gol che aveva rimesso in equilibrio la sfida. Grande gioia per il ragazzo sudamericano, che è stato festeggiato alla grande dai suoi compagni. Davvero splendido in effetti il tuffo con il quel il 18enne è andato ad incornare la sfera per infilarla alle spalle del portiere della Fiorentina, Martinelli.

Si sblocca quindi il talentino, che era arrivato la scorsa estate dal Deportivo Capiatà per circa 400mila euro, una delle tante promesse sul quale il Diavolo punta per il futuro. Purtroppo l’equilibrio è durato poco perché al 36′ è arrivato il gol del nuovo, e definitivo, vantaggio della Fiorentina. Ma vediamo quindi il video dell’azione che ha portato alla rete di Cuenca.