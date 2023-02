Sportmediaset – Klopp verso l’addio: il Liverpool punta un allenatore italiano

La storia tra il Liverpool e Jurgen Klopp sembra essere arrivata al capolinea. Il club inglese ha messo nel mirino un nuovo allenatore, italiano!

Che Napoli quest’anno! Impossibile non apprezzare quanto sta facendo la squadra guidata da Luciano Spalletti. Gruppo, gioco, empatia sono gli elementi che contraddistinguono la corazzata azzurra. Alcuni singoli si stanno mettendo in mostra rubando la scena, ma la verità è che tutta la squadra gira al meglio, e gli equilibri instaurati sembrano infrangibili. Parlano i risultati, parlano le classifiche.

Il Napoli ha ormai lo Scudetto in cassaforte. I quindici punti di vantaggio sull’Inter parlano di una lotta che non esiste più. Certo, il calcio può essere strano e sconvolgente, ma con questa progressione di risultati è scontato che il titolo vada ai partenopei. Ciò che più impressiona di questa squadra è anche la capacità di imporsi ad alti livelli in Europa. L’abbiamo visto ai gironi di Champions League (asfaltato il Liverpool), e di recente agli ottavi contro il Francoforte. In Germania sono rimasti esterrefatti dal gioco splendido della formazione di Spalletti.

Già, Luciano Spalletti, l’uomo che probabilmente più di tutti ha il merito di quest’annata straripante del Napoli. Che fosse un gran allenatore lo si sapeva da tempo, dopo le esperienze sulle panchine di Roma e Inter. Ma che fosse in grado di una magia simile è un fatto inaspettato. Come inaspettate sono le ultime voci sul suo futuro!

Spalletti, tutte lo vogliono!

L’ottimo lavoro nel capoluogo campano sta valendo a Luciano Spalletti la stima e l’apprezzamento di tutta Europa. Ha i riflettori puntati addosso, con tanti top club che stanno pensando a lui come l’uomo giusto. A riportarlo è Sportmediaset, che afferma come alcune società in crisi, tra le migliori d’Europa siano ormai affascinate dalle doti dell’allenatore italiano. Paris Saint Germain e Real Madrid ad esempio. La prima che con Galtier sta faticando e non poco, la seconda che si appresta probabilmente a salutare Carlo Ancelotti.

Ma Sportmediaset punta l’attenzione soprattutto su un club, quello che più di tutti vorrebbe mettere le mani su Spalletti.

Liverpool, ecco il sostituto di Jurgen Klopp

Sportmediaset nella sua edizione odierna ha spiegato che è soprattutto il Liverpool ad aver messo nel mirino Luciano Spalletti. Il ciclo che porta il nome di Jurgen Klopp sembra esser arrivato al suo capolinea. I recenti risultati parlano chiaro. I Reds non sono quelli di una volta, e stanno faticando parecchio nell’ultimo periodo. Ottavi in Premier League, rischiano di perdere anche il passaggio ai quarti di Champions League, dopo la goleada subita dal Real Madrid.

Insomma, Klopp, uno dei migliori al mondo, sembra aver perso il controllo dei suoi ragazzi. Ma d’altronde il calcio è questo. Dopo un tot di anni c’è bisogno di rinnovamento e stimoli diversi. Ad ogni modo, il Napoli non ha attualmente la minima intenzione di liberare Luciano Spalletti. Su di lui c’è un progetto a lungo termine dati gli enormi risultati. Il contratto tra l’allenatore e il club è in scadenza a giugno, ma De Laurentiis può godere di un’opzione unilaterale di rinnovo, che chiaramente verrà esercitata. Spalletti è del Napoli, e il Napoli di Spalletti, per tanto tempo ancora! Un fatto che potrebbe preoccupare le rivali italiane.