Calabria e Bennacer presto disponibili: annunciata la data del rientro

Pioli in conferenza stampa ha spiegato quando rivedremo Calabria, Bennacer e Florenzi nella lista dei convocati del Milan.

La notizia più importante di oggi è il ritorno di Mike Maignan nella formazione titolare. Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Atalanta ha annunciato il rientro dal primo minuto del portiere francese, assente da settembre.

L’ex Lille sta bene fisicamente e mentalmente, anche se ovviamente dovrà riprendere il ritmo partita dopo mesi di assenze. Con lui la squadra ritrova non solo un estremo difensore straordinario tra i pali, ma anche un leader e un regista difensivo. La sua abilità con il pallone tra i piedi è molto utile alla costruzione del gioco.

Con il rientro di Maignan il Diavolo non è ancora al completo. Ci sono sono altri compagni alle riprese con il recupero da precedenti problemi fisici. Però, dalla prossima settimana il mister dovrebbe poter contare su tutti gli effettivi.

Calabria, Bennacer e Florenzi: quando il rientro?

Ancora non a disposizione per Milan-Atalanta ci sono Alessandro Florenzi, Davide Calabria e Ismael Bennacer. Questi tre non saranno convocati, ma Pioli ha fatto il punto nel corso della conferenza stampa di oggi.

Queste le parole del mister: “Calabria e Bennacer migliorano, non sono convocati per domani ma da mercoledì saranno in gruppo. Florenzi sta meglio e dovrebbe essere a disposizione contro la Fiorentina“.

Per Fiorentina-Milan di sabato 4 marzo dovrebbero essere tutti e tre disponibili. Altri rientri molto importanti per il gruppo. Pioli avrà ulteriori opzioni per la sua squadra.

Pioli specifica cosa è successo a Bennacer

Incalzato sulla situazione di Bennacer, l’allenatore rossonero si è così espresso: “Come è stato comunicato, ha avuto una piccola lesione muscolare. Queste variano da 4 a 5 settimane. Abbiamo provato a recuperarlo per il Tottenham. Adesso sta bene, ma ancora l’alta intensità la sta facendo in questi giorni. Non è il caso di rischiare. La prossima settimana sarà in squadra“.

Pioli prima di Milan-Torino aveva annunciato che probabilmente Isma sarebbe rientrato per il match di Champions League contro il Tottenham, poi ciò non è successo. Si pensava che la convocazione sarebbe stata solo ritardata al match successivo contro il Monza, e di nuovo l’algerino non è stato disponibile. Il pieno recupero non c’è ancora, però la prossima settimana dovrebbe finalmente tornare ad allenarsi con i compagni. Un rientro fondamentale. Con Bennacer la squadra gioca meglio, è il vero regista del centrocampo.