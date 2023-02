Mike Maignan titolare: arriva l’annuncio

La settimana di Mike Maignan. Oggi il via libera definitivo: titolare o in panchina? E’ questo il dilemma, poche ore e sapremo

E’ il giorno della verità. Poche ore e conosceremo se davvero Mike Maignan tornerà a giocare con la maglia del Milan dopo oltre cinque mesi. Poche ore e la squadra sarà ancora una volta in campo sui prati verdi di Milanello per l’ultimo allenamento in vista della partita di domani contro l’Atalanta.

La prima indicazione della giornata per quanto riguarda il portiere francese, dunque, arriverà direttamente da Carnago. Scopriremo se l’ex Lille anche quest’oggi si è allenato in gruppo. Lo ha fatto sempre, con costanza da mercoledì e tutto lascia pensare che Stefano Pioli sia propenso a convocarlo per il delicato match contro i bergamaschi, in programma domenica sera a San Siro alle ore 20.45.

Settimana intensa

Il via libera ufficiale dovrebbe arrivare nel primo pomeriggio di oggi, quando proprio il tecnico rossonero è atteso nella consueta conferenza stampa della vigilia. Alle ore 14.30 sarà davanti alle telecamere, pronto a rispondere alle domande dei giornalisti. Ci saremo anche noi e siamo certi che tra i primi interrogativi ci sarà quello su Mike Maignan. Le parole di Pioli, dunque, spazzeranno via ogni dubbi.

E’ stata una settimana intensa quella vissuta dai tifosi attorno al portiere francese. Hanno vissuto con attesa e un po’ di ansia per sapere come si fosse allenato il portiere ogni giorno. Giovedì sul Red Carpet per Fondazione Milan c’era anche lui e tutti abbiamo potuto ammirare il suo sorriso ritrovato e la sua serenità. Difficile immaginare Maignan che si accomodi solo in panchina.

Tutto lascia pensare che possa finalmente tornare in campo ma in pochi riescono a dirlo con certezza. Molti giornalisti continuano a darlo in ballottaggio con Ciprian Tatarusanu. Il rumeno d’altronde ha fatto bene e si potrebbe aspettare qualche giorno prima di rimandarlo in campo.

Poco tempo

In realtà il tempo corre in fretta e se si vuole rivedere Maignan tra i pali contro il Tottenham, l’estremo difensore ha bisogno di tornare ad assaporare il ritmo partita e prima di Londra si giocherà solamente contro i bergamaschi e la Fiorentina. Se stamani dovesse allenarsi ancora una volta con il resto del gruppo, tutto sarà nelle mani di Stefano Pioli.

Sarebbe certamente strano rivedere Maignan solamente in panchina. I problemi al polpaccio sono ormai un ricordo ed è pronto a spiccare il volo sul proprio campo quello di San Siro, sul quale non gioca, ormai dal lontano 18 settembre.