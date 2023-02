Milan-Atalanta, la conferenza di Pioli in diretta: “Maignan giocherà”

La conferenza stampa di Pioli alla vigilia di Milan-Atalanta: tanti temi interessanti affrontati dal mister rossonero a Milanello.

Il Milan è reduce da tre vittorie consecutive e domani sera affronta l’Atalanta a San Siro. Un test molto importante nel quale la squadra cercherà di dimostrare di essere davvero guarita.

Com’è noto, c’è stato un lungo periodo di crisi al quale hanno fatto seguito i tre successi di fila recenti. Fare poker contro la formazione di Gian Piero Gasperini sarebbe un grandissimo risultato, sia per il morale del gruppo sia per la classifica del campionato.

Una notizia positiva di questa settimana è certamente il rientro di Mike Maignan, che è tornato a lavorare con i compagni a Milanello. Da capire se il mister lo lancerà subito come titolare oppure se farà giocare per l’ultima volta Ciprian Tatarusanu dal primo minuto, lasciando altro tempo al francese per raggiungere la migliore condizione fisica.

Pioli, la conferenza stampa pre Milan-Atalanta

Oggi dalle 14:30 Pioli parla in conferenza stampa da Milanello. Come sempre, tanti argomenti da trattare. Seguite con noi di MilanLive la diretta.

Tipo di partita con l’Atalanta: “Hanno le caratteristiche da grande squadra. Ha tecnica e fisicità. Noi abbiamo le nostre caratteristiche. Sarà una partita aperta con due squadre che cercheranno di segnare un gol più dell’altra”.

Punto sugli infortunati: “Ibra sta sempre meglio, ha fatto quasi una settimana al completo. Calabria e Bennacer migliorano, mercoledì saranno in gruppo. Florenzi sta meglio, dovrebbe essere convocato a Firenze. Mike sta bene, giocherà domani”.

Situazione Maignan: “Tatarusanu ha fatto il suo dovere, ha faticato un po’ solo all’inizio. In questi giorni ha avuto un attacco influenzale. Mike è stato un leone in gabbia, ora sta bene ed è molto motivato”.

La partita con l’Atalanta: “Partita sempre molto importante, ora lo è anche perché la classifica è corta. Abbiamo l’occasione per allungare. Mi aspetto una partita combattuta, l’Atalanta è squadra fisica e di ripetenze veloci. Noi siamo bene, dobbiamo provare a prendere in mano la partita”.

Ancora su Maignan: “Mike è stato il migliore portiere della scorsa stagione. Dà tanto in tante situazioni. È molto comunicativo. Sarà l’unico ad avere tempo e spazio in costruzione. Sa variare le giocate e fare le scelte giuste. Sta bene mentalmente e fisicamente, ma non gioca da 5 mesi e dovrà riprendere il suo ritmo. Sono contento del rientro”.