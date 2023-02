Milan, futuro diverso: rebus in attacco

Il Milan è alle prese con trattative più o meno difficili con i calciatori che attualmente compongono l’attacco della squadra di Stefano Pioli

Il Milan di Stefano Pioli è chiamato ad affrontare, nella giornata di domani, l‘Atalanta di Gian Piero Gasperini. I rossoneri hanno bisogno di un successo per avvicinarsi alla qualificazione alla prossima Champions League, indispensabile per programmare con maggiore tranquillità il futuro.

Servono i soldi della competizione europea più prestigiosa per continuare a crescere e per guardare alla prossima stagione con ottimismo. Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati bravi a blindare gran parte della squadra a disposizione di mister Pioli. Nell’ultimo periodo sono arrivati tanti rinnovi, alcuni anche complicati: così hanno messo nero su bianco Theo Hernandez, Kalulu, Tonali, Tomori, Krunic e Ismaël Bennacer.

Attesa per le firme

Ora c’è attesa per conoscere il futuro di Rafael Leao e Olivier Giroud che hanno contratti in scadenza rispettivamente il 30 giugno 2024 e la prossima estate. La speranza del Diavolo è che tutto si risolva entro la Primavera per poter avere le idee chiare di come muoversi durante la prossima sessione di calciomercato.

E’ davvero curioso vedere come il futuro del tridente offensivo sia in bilico. Domani salvo cambi di programma Pioli dovrebbe affidarsi ancora a Brahim Diaz, che vedrà scadere il proprio contratto di prestito a giugno. Il Milan è pronto a rinegoziare con il Real Madrid il suo acquisto ma tutto lascia pensare che il fantasista possa fare ritorno nella capitale spagnola.

Voglia di Milan

Tornando ad Olivier Giroud e Rafael Leao, è la Gazzetta dello Sport, che pone la lente di ingrandimento su di loro. Nulla di nuovo, il giornale sottolinea come per il francese manchi davvero poco. D’altronde ve lo abbiamo raccontato e documentato: l’ultimo incontro, tra l’entourage del numero 9 e la dirigenza rossonera ha avvicinato le parti. Forse si sperava in qualcosa in più ma la distanza è davvero minima e ieri Giroud ha confermato la volontà di arrivare il prima possibile a dama.

Per quanto riguarda Leao non ci sono davvero novità. I contatti proseguono ma nessun incontro in sede tra le parti. Il Milan è pronto ad un importante sacrificio economico ma ci sono ancora dei nodi da sciogliere. Anche in questo caso la volontà delle parti – manifestata più sui social che a parole da parte del calciatore – appare chiara. Il Milan è pronto a spingersi oltre i sette milioni di euro netti a stagione ma serve che si trovi la quadratura del cerchio. Senza non si può escludere un suo addio a fine stagione. Perdere a zero il campione portoghese sarebbe imperdonabile.