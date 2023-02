Milan, scout in Brasile: nel mirino Marlon Gomes, i dettagli

Il Milan manda gli scout in Brasile. I rossoneri hanno puntato Marlon Gomez. Sarà lui a seguite le orme di Kakà e Pato?

Nel prossimo futuro del Milan c’è un nuovo talento brasiliano? I rossoneri infatti avrebbero mandato i propri scout in Sudamerica per visionare il giovane talento. Presto potrebbe sbarcare a Milano, i tifosi sono già curiosi.

Tra il Milan e il Brasile c’è sempre un certo feeling. Sono stati davvero tantissimi i talenti che dal Sudamerica sono sbarcati in rossonero. Da Kakà a Pato, da Rivaldo a Ronaldinho e Ronaldo, sino a Cafù e Thiago Silva. Insomma, il binomio tra la nazionale verdeoro e i rossonero e i rossoneri ha spesso fatto sognare i tifosi, con calcio spettacolo e tanti, tanti trofei.

Ecco perché quando le voci di un nuovo talento proveniente dalla patria del calcio spettacolo si iniziano a far sentire in Europa, c’è sempre grande curiosità di sapere se si è davvero trovato il prossimo talento del calcio mondiale.

Chi è Marlon Gomes? Il Milan lo cerca

Tra i giocatori che certamente hanno catturato l’attenzione dei club c’è anche Marlon Gomes, diciannovenne centrocampista del Vasco de Gama. Il giocatore ha messo a segno 5 gol e tre assist nelle 27 partite giocate sino ad ora in stagione, ma non sono certo i suoi numeri ad avere impressionato gli scout esseri. 1,76 cm di altezza, tanta tecnica e qualità brasiliana, il talento di Gomes ha stregato diversi club, che vorrebbero portarlo in Europa.

Scout rossoneri in Brasile: Gomes nel mirino

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai media brasiliani, sarebbe proprio il Milan la squadra italiana interessata a strappare il giocatore al campionato brasiliano. Maldini avrebbe inserito il giocatore nella lista dei rinforzi del club. La dirigenza rossonera sta monitorando con attenzione la situazione legata a Gomes, tanto che i rossoneri hanno inviato degli scout per visionare le sue prestazioni dal vivo e valutare il suo possibile inserimento in squadra.

Il Milan avrebbe già mosso i primi concreti sondaggi per arrivare al giocatore. In Colombia, infatti, si sarebbe tenuto un incontro con il Vasco de Gama per discutere un eventuale trasferimento. Il Milan non avrebbe comunque ancora presentato alcuna proposta sul tavolo.

Le trattative però potrebbero decollare proprio in occasione dell’apertura del calciomercato estivo, e il Milan potrebbe decidere di lanciare un tentativo concreto sul giocatore, anche per via della situazione contrattuale del giocatore. Il contratto del classe 2003 infatti ha scadenza nel 2024,

Il Vasco de Gama gli avrebbe presentato nei giorni scorsi una richiesta di rinnovo. Ancora non si conosce come si evolverà la situazione, ma il Milan sembra alla finestra in attesa di capire gli sviluppi. Il Vasco de Gama detiene il 70% dei diritti economici sul giocatore, mentre il restante 30% è di proprietà del Nova Iguaçu. Non resta che aspettare e vedere se i rossoneri tenteranno l’accordo. Che sia Marlon Gomes il prossimo talento venuto dal Brasile in rossonero?