Milan, non solo Sportiello: offerta a un altro portiere della Serie A

Non solo Sportiello, nella lista del Milan ci sarebbe anche un altro portiere che oggi gioca in Serie A: interessa pure all’Inter e non solo.

Nella prossima sessione estiva del calciomercato il club rossonero prenderà un nuovo portiere, ormai sembra chiaro. Salvo sorprese, Ciprian Tatarusanu dovrebbe lasciare Milanello alla scadenza del suo contratto prevista per fine giugno.

L’assenza di Mike Maignan in questi mesi è stata molto pesante per il Milan. Stefano Pioli non ha perso solamente un abile portiere tra i pali, ma anche un leader e uno capace di giocare bene con il pallone tra i piedi. Impossibile sostituire uno come lui.

Tatarusanu ha fornito un rendimento non pienamente convincente. Anche se nelle ultime partite se l’è cavata bene, il rumeno non sembra dare abbastanza sicurezza al reparto difensivo. In diverse occasioni è stato richiamato dai compagni a causa di alcune incertezze. Paolo Maldini e Frederic Massara sembrano decisi a prendere un nuovo vice Maignan.

Calciomercato Milan, non solo Sportiello nel mirino

Da mesi si parla della probabilità che Marco Sportiello approdi al Milan a parametro zero. Il suo contratto con l’Atalanta scade a giugno 2023 e il suo agente Giuseppe Riso ha già avuto dei contatti con la dirigenza rossonera.

Alcune fonti danno l’affare per fatto, anche se al momento non sembrano esserci le firme. Finché tutto non verrà messo nero su bianco, non si può escludere nulla. Neppure che il Diavolo scelga di puntare su un altro portiere. Stando a quanto rivelato da TuttoSalernitana.com, il Milan avrebbe già formulato un’offerta al 37enne messicano: contratto di un anno più opzione per una seconda stagione con uno stipendio superiore a quello percepito ora alla Salernitana.

Ochoa è finito anche nel mirino dell’Inter, che lascerà partire Samir Handanovic e cerca un vice di esperienza di André Onana. Memo è uno dei nomi nella lista della società nerazzurra. Il suo contratto scade a giugno 2023, anche se è presente un’opzione per il rinnovo.

La carriera di Ochoa

Ochoa è una leggenda del calcio messicano. Il suo nome è legato al Club America nel quale ha esordito nel 2003 e che ha lasciato solo nel 2011 per mettersi alla prova in Europa. Nel Vecchio Continente ha vestito le maglie di Ajaccio, Malaga, Granada e Standard Liegi. Nel 2019 ha fatto ritorno in Messico per giocare nel Club America.

Complice l’infortunio di Luigi Sepe, la Salernitana ha voluto prendere un nuovo portiere e ha scelto di puntare proprio su Ochoa. Il debutto è avvenuto a inizio gennaio contro il Milan a Salerno, una prestazione che aveva impressionato molti. E anche in seguito ci sono state delle buone prove da parte sua. Nelle ultime due patite è finito in panchina e il suo futuro è incerto.