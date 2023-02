Calciomercato Milan, come Alvarez ed Enzo Fernandez: un altro rimpianto

Paolo Maldini giudicò poco proficuo e troppo caro un possibile innesto di prospettiva la scorsa estate. Oggi si mangia invece le mani.

Il Milan negli ultimi anni ha lavorato tutto sommato bene sul mercato. Il club ha seguito le indicazioni della proprietà e ha seguito la linea coerente puntando su giovani prospetti e qualche elemento di esperienza.

Non è un caso se il Milan, nel giro di pochissimi anni, è riuscito a risalire la china, sia a livello sportivo (vincendo lo Scudetto nel 2022) sia in quello finanziario. Un esempio virtuoso che dovrebbe essere guardato con ammirazione da tutti i competitor.

Ma non mancano a Paolo Maldini e Ricky Massara, i due dirigenti del settore tecnico-sportivo, alcuni rimpianti. Non sempre le scelte e le intuizioni di mercato sono quelle corrette, oppure se ci si fa sfuggire un talento giudicato non ancora pronto.

Uno di questi rimpianti giocherà stasera a San Siro. Un calciatore che il Milan avrebbe potuto ingaggiare la scorsa estate ma, per un giudizio forse troppo affrettato, è stato letteralmente snobbato. Anche per motivi economici.

Hojlund, il retroscena: il Milan disse no alla richiesta dello Sturm Graz

Il calciatore di talento di cui stiamo parlando è Rasmus Hojlund. Proprio il giovane attaccante, tra i più in vista dell’attuale campionato di Serie A, che stasera sfiderà il Milan con la maglia dell’Atalanta.

Di lui si parla bene, viste le prestazioni di grande pregio con la maglia nerazzurra. Il classe 2003 è già finito nel mirino di top club italiani ed europei, proprio come il Milan che lo ha inserito nella shortlist di attaccanti. per la prossima stagione.

L’indiscrezione però, come raccontato dalla Gazzetta dello Sport, riguarda la scorsa sessione estiva di mercato. Pare infatti che il Milan in realtà avesse le mani su Hojlund, anche prima dell’arrivo dell’Atalanta. Ovvero quando il danese era un promettente centravanti dello Sturm Graz che aveva attirato i primi osservatori.

Il prezzo fatto dagli austriaci per cedere il talentuoso Hojlund non ha convinto Maldini. Chiesti 17 milioni di euro, cifra giudicata troppo alta e fuori parametro da parte del Milan. Un giudizio forse affrettato per l’attaccante 19enne, ma che oggi ha il sapore del rimpianto.

I 17 milioni sono stati invece investiti con maggior coraggio dall’Atalanta, che ha puntato tutto su Hojlund. Scelta azzeccata, visto che il talento danese, considerato l’erede di Haaland, ha in poche settimane conquistato la fiducia di mister Gasperini e tolto il posto a due attaccanti storici come Zapata e Muriel.

Hojlund, valore in ascesa: quanto costerà in estate

Il Milan comunque non molla Rasmus Hojlund. L’attaccante come detto è ancora nel mirino di Maldini in vista del prossimo futuro, una delle opzioni per l’attacco che verrà.

Il problema è che il costo di Hojlund lieviterà facilmente in estate. Il giovane scandinavo potrebbe essere valutato dall’Atalanta anche intorno ai 50 milioni di euro. Cifra che, francamente, il Milan di oggi non sembra in grado di soddisfare.