Ibrahimovic, ritorno e record: nessuno come lui in Serie A

Zlatan Ibrahimovic è tornato in campo dopo tanto, troppo tempo. Contro l’Atalanta il suo esordio stagionale. Come si è comportato lo svedese?

Stasera è stato speciale a San Siro. Il Milan ha vinto e convinto, come non faceva dal 2022. Battuta l’Atalanta per 2-0, ma il risultato sarebbe potuto essere ancora più netto. Peccato per qualche occasione sprecata di troppo! Ma non soltanto la vittoria. Questa giornata è stata importante per più motivi. Il ritorno di Mike Maignan, dopo ben cinque mesi d’assenza per infortunio, ha portato un entusiasmo stupefacente a San Siro. Il portierone francese era mancato come l’aria!

Ma è stata anche la serata di Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante ha fatto il suo esordio stagionale dinnanzi a un stadio gremito di più di 72 mila spettatori. Il gigante di Malmoe è stato accolto al meglio, dopo un’infinità di tempo. Ibra è subentrato a Olivier Giroud, giocando gli ultimi venti minuti di gara. Dopo quanto è tornato sul rettangolo verde Zlatan? Dopo ben 263 giorni, quasi nove mesi! Tanto, troppo tempo. L’operazione al ginocchio effettuata la scorsa estate ha però necessitato di un’accurata riabilitazione, che gli ha fatto saltare trenta gare complessive.

I venti minuti giocati da Ibrahimovic sono stati complessivamente buoni. Le solite sponde preziose, qualche iniziativa in zona di rifinitura e tanto sacrificio. Ha stupito la sua pressione sugli avversari. E’ mancato il gol, ma siamo sicuri che presto arriverà. Serve solo giocare allo svedese, in questi ultimi mesi che forse chiuderanno la sua carriera. Il Milan ha comunque omaggiato il suo ritorno nel migliore dei modi.

Finalmente Ibrahimovic, il video dell’AC Milan

Con l’entrata in campo di stasera, Zlatan Ibrahimovic è diventato il giocatore di movimento più anziano a giocare in Serie A. Ha superato un altro rossonero, ex, Alessandro Billy Costacurta. Che traguardo, per un guerriero di 41 anni che sta affrontando mille peripezie pur di stare sul campo e col pallone, i suoi più grandi amori.

Una volta entrato in campo, l’AC Milan ha omaggiato l’esordio stagionale dello svedese con un video sui social. Un corto che contiene tante immagini di questi mesi passati lontano dal campo per Ibrahimovic. Ma pieni di impegno, lavoro, sacrificio e tanta tanta volontà. Finalmente è tornato. Godiamoci il video, e ascoltiamo in sottofondo le parole importanti di Zlatan.