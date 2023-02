L’ingresso di Mike Maignan a San Siro: boato dei tifosi (VIDEO)

Maignan torna titolare in Milan-Atalanta: il suo rientro in campo è stato accolto dal boato di San Siro.

Stefano Pioli lo aveva annunciato già in conferenza stampa e la pubblicazione delle formazioni ufficiali di Milan-Atalanta ha confermato tutto. Da stasera Mike Maignan torna a difendere la porta rossonera, è lui il titolare dopo mesi di assenza.

Il francese non metteva piede in campo da settembre, quando si infortunò in Francia-Austria di Nations League. Problema muscolare al polpaccio sinistro con delle ricadute e un recupero che ha richiesto più tempo di quanto ci si aspettasse. I tifosi erano molto preoccupati, ma adesso sono felici di riaccoglierlo.

Al momento dell’ingresso sul prato di San Siro per il riscaldamento pre-partita, i milanisti hanno accolto Maignan con un bel boato e tanti applausi. Sono tutti felici di rivederlo titolare della porta del Milan, soprattutto in un match delicato come quello contro l’Atalanta.

L’ex Lille ha risposto applaudendo i supporter rossoneri e poi ha iniziato il lavoro di preparazione al match con tanta concentrazione e intensità. Ci tiene a fare bene stasera di fronte al pubblico di San Siro, sperando di conquistare tre punti che sarebbero preziosissimi.