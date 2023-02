L’Inter è disposta a tutto per prendere Kessie: doppia cessione

Franck Kessie dopo solo una stagione sembra vicino al ritorno in Italia. L’ivoriano è sempre ai margini del progetto Barcellona.

Il Milan che vinse lo Scudetto a maggio 2022 era una squadra molto simile a quella attuale a disposizione di mister Pioli. Fatta eccezione per un elemento inamovibile in mezzo al campo.

Ovvero Franck Kessie, il centrocampista tuttofare ivoriano che ha dato una grossa mano con la sua fisicità ed intelligenza tattica. Non sono in pochi a considerare letale l’addio di Kessie al Milan, visti anche i risultati meno brillanti dei campioni d’Italia.

Il classe ’96 ha scelto di lasciare il Milan per scadenza di contratto e firmare con il Barcellona, ottenendo un ricco ingaggio. Peccato che in Spagna le qualità di Kessie non siano esaltate come in Serie A, visto quanto poco spesso il tecnico Xavi lo stia utilizzando nel suo schema.

L’Inter fa sul serio per Kessie: due partenze per prenderlo

Dunque l’avventura a Barcellona di Kessie potrebbe essere meno lunga e proficua del previsto. I tifosi del Milan sognano un clamoroso ritorno in rossonero in futuro, ma in realtà la squadra italiana che sta valutando seriamente il suo acquisto è un’altra.

I rivali storici dell’Inter sembrano fare sul serio. Il profilo di Kessie ben si incastrerebbe con gli schemi di Simone Inzaghi e già da settimane si parla di una trattativa non così impossibile in vista della prossima estate.

Come sostiene il Corriere dello Sport di oggi, l’approdo di Kessie in nerazzurro potrebbe essere agevolato da due mosse in uscita. La prima è l’ipotetica cessione di Nicolò Barella, un intoccabile dell’Inter di oggi che però fa gola al Liverpool. Se dalla Premier dovesse arrivare una proposta ‘monstre’, i nerazzurri potrebbero anche sacrificare il centrocampista sardo, rimpiazzandolo di fatto con Kessie.

L’altra è l’idea di scambio proprio con il Barça: Marcelo Brozovic, non più intoccabile negli schemi interisti, verso la Spagna in cambio del cartellino di Kessie. Con lo spostamento automatico dell’altro ex Milan Hakan Calhanoglu nel ruolo di regista. Insomma, una rivoluzione a metà campo che agevolerebbe il clamoroso ritorno in Italia (ma in una sponda diversa) dell’ivoriano.

Dopo Calhanoglu anche Kessie ‘tradisce’ il Milan

Ovviamente per i tifosi rossoneri sarebbe un altro colpo al cuore vedere Franck Kessie in maglia Inter. Il tutto solo due anni dopo il tradimento di Calhanoglu, che passò a costo zero da una all’altra sponda dei Navigli.

Sono tanti nella storia i calciatori che dal Milan si sono trasferiti all’Inter o viceversa, visto che a livello di mercato i due club milanesi hanno spesso collaborato, anche con scambi più o meno proficui. Basta ricordare nomi di elementi come Pirlo, Seedorf, Simic, Guly, Helveg, Ibrahimovic o Acerbi per testimoniare quanto non sia raro giocare per entrambe le squadre di Milano.