Le formazioni ufficiali di Milan-Atalanta, big match della 24esima giornata di Serie A. Pioli e Gasperini pronti a sfidarsi con le loro scelte.

Quasi tutto pronto a San Siro per il fischio d’inizio di Milan-Atalanta. Un match di fuoco, che vedrà due rivali battersi per una posta in palio molto alta. Sappiamo che stasera rossoneri e nerazzurri avranno il solo obiettivo della vittoria con il pensiero rivolto alla classifica e a quel quarto posto che non può venire a mancare in questa stagione. Il Milan è attualmente terzo a quota 44 punti, gli stessi della Roma. L’Atalanta è invece sesta, ma a soli tre punti dai rossoneri.

Il risultato potrà cambiare le gerarchie e scombussolare gli equilibri. Con anche la sconfitta odierna dell’Inter che potrebbe dirla molto bene proprio alla cugina Milan. Serviranno motivazione e grinta per conquistare questo risultato e questi tre punti. Ovviamente, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini non vogliono mancare l’appuntamento con la vittoria. I due allenatori hanno escogitato il miglior undici secondo le risorse a disposizione.

I pezzi da novanta saranno tutti in campo. Il Milan festeggerà stasera, a prescindere dall’esito della gara, il rientro di uno dei suoi pezzi più pregiati.

Milan, finalmente Mike Maignan

Come annunciato da Stefano Pioli in conferenza stampa, ci sarà Mike Maignan tra i pali in Milan-Atalanta. Il portierone francese rientra dopo ben cinque mesi lontano dai riflettori. Adesso, l’incubo sembra passato con l’infortunio al polpaccio totalmente rientrato. Magic Mike si è allenato nel corso di questa settimana in gruppo, una notizia che ha entusiasmato l’ambiente e che ha scacciato ogni perplessità e frustrazione. Ci si aspetta subito tanto da Maignan, anche se bisognerà comprendere che dopo cinque mesi non è semplice per nessuno dimostrarsi subito eccellente.

E attenzione, perché le belle notizie possono non essere finite qui. Stasera potrebbe essere la sera di Zlatan Ibrahimovic, non dal primo minuto ovviamente. Ma dopo due partite passate in panchina, contro l’Atalanta potrebbe arrivare finalmente anche il suo momento. Pioli sembra pronto a concedergli qualche minuto nel secondo tempo, questo anche in base a come si metterà la gara. Ricordiamo inoltre che il Milan sarà ancora orfano di Ismael Bennacer e Davide Calabria, alle prese entrambi con un infortunio. Due assenze pesanti, soprattutto quella dell’algerino, ma che i rossoneri dovranno essere in grado di superare come fatto nelle ultime tre partite.

Intanto, scopriamo insieme le scelte ufficiali di Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. Le formazioni dei due mister sono appena state diramate.

Milan-Atalanta, le formazioni ufficiali

Formazione Milan (3-4-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias, Tonali, Krunić, Hernández; Díaz, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Tătărușanu; Ballo-Touré, Gabbia, Kjær; Adli, Bakayoko, Pobega, Saelemaekers, Vranckx; De Ketelaere, Ibrahimović, Origi, Rebić. All.: Pioli.

Formazione Atalanta (3-4-2-1): Musso; Tóloi, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Koopmeiners, Mæhle; Lookman, Éderson; Højlund. A disp.: Rossi, Sportiello; Okoli, Palomino, Ruggeri, Soppy; Chiwisa, Muhameti; Boga, Muriel, Vorlický. All.: Gasperini.