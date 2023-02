L’Inter e la Fatal Bologna: un’altra sconfitta al Dall’Ara, decide Orsolini

L’Inter perde ancora a Bologna, come un anno fa: Barelli sbaglia, Riccardo Orsolini non perdona. Napoli ormai campione, corsa Champions apertissima

La Fatal Bologna. La trasferta al Renato Dall’Ara per l’Inter ormai può essere definita così. Per il secondo anno di fila, la squadra di Simone Inzaghi torna dalla trasferta in Emilia con zero punti: gli è costato lo Scudetto nella scorsa stagione, adesso spazza via anche le ultime briciole di speranze rimaste per la corsa al Napoli.

Il Bologna, che sogna un posto in Europa, inizia bene la gara con il dominio del possesso e diverse occasioni pericolose create. E segna pure, con Barrow, ma l’arbitro annulla per un giusto fuorigioco geografico di Dominguez; poco prima, però, un fallo di mano di Darmian in area di rigore non sanzionato che lascia molti dubbi.

Bologna-Inter, l’errore di Barella e il gol di Orsolini

La squadra di Thiago Motta continua a macinare gioco ma pian piano l’Inter viene fuori e crea: Lautaro Martinez di testa sfiora il gol con Skorupski ormai battuto. Il secondo tempo è più equilibrato, con occasioni da una parte e dall’altra. Intorno al 75′ arriva però la rete di Orsolini: break dei rossoblu che sfruttano l’errore di Barella, la verticale su Orsolini che controlla e poi al volo di sinistro batte Onana: 1-0, meritato.

Inzaghi prova a scuotare i suoi con i cambi ma l’ingresso di Edin Dzeko passa praticamente inosservato. Negli ultimi venti minuti di partita l’Inter non riesce mai ad essere pericolosa, se non con un tiro centrale dal limite dell’area di Gosens. Niente da fare per i nerazzurri, che perdono ancora al Dall’Ara e mettono definitivamente la parola fine alla corsa Scudetto. Resta invece apertissima quella per la Champions: Milan e Roma, adeso, hanno la possibilità di agganciare i nerazzurri in classifica con una vittoria.