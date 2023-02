Milan-Atalanta, streaming e diretta tv: dove vederla oggi 26 febbraio

Milan-Atalanta, tutte le indicazioni su dove vedere il big match della 24.a giornata in programma domenica 26 febbraio a San Siro

Un altro Milan-Atalanta da non perdere a San Siro. Otto mesi fa, la sfida vinta contro gli uomini di Gasperini consegnava ai rossoneri tre punti fondamentali per la vittoria dello Scudetto. Oggi, il match non sarà decisivo come quello di allora ma lo stesso importante, considerata l’intricata situazione in classifica per la qualificazione alla prossima Champions League.

Una classifica sempre più corta quella delle contendenti posizionate dietro l’imprendibile Napoli. A renderla ulteriormente più incerta, la sconfitta di oggi dell’Inter a Bologna con i nerazzurri che ora rischiano l’aggancio da parte del Milan che insegue a tre punti di distanza come la Roma, impegnata martedì a Cremona.

La Lazio, attesa dalla Sampdoria lunedì all’Olimpico, è a sua volta a due punti da rossoneri e giallorossi con l’Atalanta, ora a – 3 dai Campioni d’Italia in carica, che deve rifarsi dall’inaspettato passo falso di domenica scorsa con il Lecce in caa.

Milan-Atalanta, le probabili formazioni

Finalmente, contro l’Atalanta, tornerà in campo Mike Maignan. Assente da 161 giorni, il portiere partirà subito da titolare. Davanti a lui, difesa a tre con Kalulu, Tomori e Thiaw, reduce da due grandi prestazioni con Tottenham e Monza. In mediana, senza Bennacer ancora indisponibile, Krunic affiancherà Tonali con Hernandez e uno tra Messias e Saelemakers a destra. In avanti, l’ormai consolidato tridente Diaz-Leao-Giroud.

Assenze importanti nell’Atalanta che deve rinunciare agli infortunati Zapata, Hateboer, Pasalic cui si aggiunge lo squalificato Demiral. Gasperini dovrebbe puntare sul tridente Boga-Lookman-Hojlund, quest’ultimo già accostato al Milan in ottica mercato. In difesa, invece, Palomino sostituirà Demiral. In mediana spazio alla coppia tutta olandese De Roon-Koopmeiners

Dove vedere il match

Atalanta-Milan è un’esclusiva di DAZN. Il match sarà visibile per gli abbonati alla piattaforma, in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, dispositivi mobili, decoder Sky Q, Tim Vision, Amazon Fire Stick, Apple Tv e console di gioco.

Per chi ha sottoscritto la relativa opzione a 5€ in più al mese, Atalanta-Milan sarà trasmessa in diretta tv anche Zona Dazn, canale presente alla posizione 214 di Sky.

Su Sky Sport, non ci sarà la diretta di Milan-Atalanta. Subito dopo la conclusione della partita, highlights visibili nel corso di Sky Calcio Club con Fabio Caressa e i suoi ospiti e nelle varie edizioni di seconda serata di Sky Sport 24.

In chiaro, la sintesi di Milan-Atalanta sarà disponibile sia sulla Domenica Sportiva su Rai 2 che su Pressing su Italia 1.

Il Milan tornerà in campo, sabato 4 marzo alle 20.45, contro la Fiorentina in trasferta, partita che sarà trasmessa in simulcast su Sky Sport e Dazn. L’8 marzo, l’atteso ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Tottenham, a Londra, in esclusiva su Amazon Prime Video.