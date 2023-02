Milan, colpo in attacco: si valutano due giovanissimi profili

Il club rossonero sta valutando due elementi di prospettiva per il reparto offensivo: rappresentano il piano B

Sarà un estate molto interessante sul fronte mercato per il Milan, soprattutto per quanto riguarda i movimenti in attacco. Ovviamente i rossoneri devono inserire un elemento importante in rosa in quel ruolo ed è già partito il casting.

Zlatan Ibrahimovic dirà addio e Olivier Giroud, a 37 anni, non può certamente guidare da solo l’attacco della squadra di Stefano Pioli per tutto il prossimo anno. Questo anche perché Divock Origi non ha dato alcuna garanzia nei primi sei mesi con la maglia del Diavolo. In effetti non è neanche certo al centro per cento che l’ex Liverpool rimarrà a Milanello, ma in ogni caso serve un altro attaccante. Si vocifera inoltre che tra i partenti in estate ci sia anche Ante Rebic.

La dirigenza rossonera si è mossa da tempo per mettere al vaglio tutti i possibili profili che possono fare al caso del club e infatti da diversi giorni circolano diversi nomi per l’attacco del Milan. Quel che è certo è che il prossimo centravanti del Diavolo sarà un giocatore giovane e di prospettiva, in linea con il progetto del club, che mira a crescere anno dopo anno.

Luis Semedo è uno degli obiettivi

Tra i profili principali in questo momento c’è l’attaccante del Salisburgo, Noah Okafor. Il 23enne ha un costo importante e quindi il suo è un affare che il Milan potrebbe valutare solo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

La qualificazione all’Europa che conta da parte degli uomini di Pioli non è però ancora certe e per questo motivo la dirigenza sta valutando anche altri profili che possano essere adatti a rinforzare l’organico offensivo per l’anno prossimo. Tra questi c’è anche il 19enne del Benfica Luis Semedo. Si tratta di un ragazzo che è in scadenza di contratto e quindi si tratta di un colpo low cost.

L’ideale nel caso in cui il club decidesse di non fare un investimento economico importante. Semedo ha collezionato 14 presenze e 2 gol nel Benfica B, ma anche un’apparizione e 2 reti nell’Under 23 del club lusitano.

Calciomercato Milan, anche Marciano Sanca nel mirino

Un’altra pista che non è considerata troppo onerosa è quella che porta a Marciano Sanca Tchami, 18enne dell’America B nato in Guinea Bissau. Il suo non è un nome nuovo in casa Milan e a differenza del portoghese è più una punta centrale, con un fisico più strutturato. Maldini e Massara studiano dunque questi due profili per l’attacco, ma potrebbero anche pensare di riportare a casa Lorenzo Colombo, reduce da una buona stagione in prestito al Lecce.