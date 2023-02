Milan, due squalifiche pesanti: non ci saranno con la Fiorentina

I due cartellini gialli di stasera hanno un peso importante perché portano a due assenze per squalifica per il match contro la Viola

Il Milan ottiene la quarta vittoria consecutiva battendo anche l’Atalanta stasera a San Siro e mantenendo ancora una volta la porta inviolata. I rossoneri si sono imposti sulla Dea per 2-0 grazie all’autorete di Musso e al gol di Junior Messias.

Nel primo tempo l’equilibrio è sbloccato da un tiro da lontano di Theo Hernandez che si stampa sul palo e sbatte sul portiere nerazzurro e si insacca in rete. Nella ripresa il brasiliano ex Crotone chiude i conti. Un successo importante per la squadra di Stefano Pioli in uno scontro diretto molto complicato. Grazie a questi 3 punti il Diavolo aggancia a 47 punti l’Inter, che oggi aveva perso a Bologna, e stacca proprio gli orobici, in attesa delle partite delle romane.

Il periodo di crisi è ormai davvero alle spalle e stavolta il Milan, oltre al successo, è tornato a fornire una prestazione di alto livello, come non si vedevano da tempo. Una partita giocata in maniera propositiva e tecnicamente ineccepibile, che sancisce il ritorno del Diavolo sui livelli dello scorso anno e di inizio stagione. Sono tanti i fattori positivi di questa serata a San Siro, ma ce ne se sono anche un paio negative che purtroppo.

Leao e Krunic non ci saranno al Franchi contro la Viola

Ci riferiamo alle due squalifiche in vista della prossima partita. Due dei calciatori rossoneri diffidati hanno infatti ricevuto il cartellino giallo e salteranno la sfida contro la Fiorentina, in programma sabato sera all’Artemio Franchi.

I due sono Rafael Leao e Rade Krunic. Il portoghese è stato ammonito nel primo tempo per protesta mentre il centrocampista bosniaco nel finale di gara. Contro i gigliati due assenze quindi pesanti, soprattutto quella di Krunic perché a centrocampo manca sempre anche Bennacer, che è ancora infortunato. Chissà che l’algerino non provi ad accelerare e a rientrare proprio per sabato.

Al posto di Leao invece potrebbe trovare spazio Ante Rebic, che oggi ha sostituito l’ex Lille nei minuti finali della sfida. I diffidati della squadra di Pioli ora rimangono Calabria, Kjaer, Giroud, e proprio il croato.