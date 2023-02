Milan, irrompe la Juve: via Vlahovic per l’assalto all’attaccante

Anche la Vecchia Signora ha mosso i primi passi per capire i margini di manovra per il centravanti: sarà sfida di mercato

Da ora in poi saranno mesi interessanti in chiave mercato perché i club hanno già iniziato a dare la caccia ai propri obiettivi in vista della prossima estate. Le società hanno individuato i profili con cui rinforzarsi ma ci sarà, come al solito da anticipare la concorrenza.

Da quanto emerge nelle ultime settimane, sembra abbastanza chiaro che il Milan abbia nei piani di puntare forte su un nuovo attaccante. A fine stagione Ibrahimovic saluterà e Giroud avrà 37 anni. L’ex Chelsea sta rinnovando ma sicuramente non potrà reggere il peso dell’attacco rossonero da solo per tutto l’anno. Origi non ha dato certezze in questo suo primo anno milanista e quindi la società ha deciso che vuole affidare a Stefano Pioli un altro importante elemento offensivo.

In questo momento in cima al taccuino di sono due tre nomi di prospettiva e dalle qualità davvero importanti. Il Diavolo guarda all’estero e vede in Noah Okafor del Salisburgo una delle prime scelte per rinforzare il parco attaccanti. Il 23enne ha incontrato il Milan proprio nei gironi di Champions, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Un altro profilo che piace molto è quello di Lois Openda del Lens, belga classe 2000 che ha realizzato 9 gol in 25 presenze quest’anno.

Il club rossonero però ha messo nel mirino anche un giovane della Serie A, che in questi ultimi mesi è venuto fuori su livelli altissimi, ovvero Rasmus Hojlund dell’Atalanta.

Juventus su Hojlund su parte Vlahovic

Il ventenne danese è arrivato in Serie A quest’estate con la Dea che lo ha prelevato dagli austriaci dello Sturm Graz per circa 18 milioni. L’attaccante ha trovato spazio inizialmente grazie all’infortunio di Duvan Zapata e ora è titolare inamovibile per i nerazzurri.

Per il Milan rappresenta quasi un sogno, dal momento che ora la società bergamasca ne fa una valutazione molto alta. Come se non bastasse, su Hojlund ora è piombata anche la concorrenza. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport spiega che la Juventus potrebbe puntare proprio su di lui in caso di partenza di Dusan Vlahovic in estate.

Il quotidiano romano spiega che in tal caso “almeno un tentativo per Hojlund verrà fatto, nonostante quel rischio di un’asta internazionale renda comunque l’obiettivo tutt’altro che semplice da raggiungere. Primi sondaggi con l’entourage già effettuati e altri restano in programma”.