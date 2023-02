ML – Milan-Atalanta, la madre di Elon Musk special guest a San Siro

Grandi nomi stasera a San Siro in occasione di Milan-Atalanta. I colori rossoneri coinvolgono con passione anche tante celebrità di tutto il mondo

Mancano poche ore al fischio d’inizio di Milan-Atalanta, match valido per la 24esima giornata di Serie A. San Siro sarà gremito di spettatori, desiderosi di godere delle grandi emozioni di un caldissimo scontro diretto. Sappiamo bene che la posta in palio è molto alta, con le due squadre entrambe in lotta per un posto tra le prime quattro della classifica. Quest’anno la qualificazione alla Champions League sarà molto combattuta, con ben cinque squadre in lotta.

Dopo la sconfitta odierna dell’Inter, il Milan può avere la grande occasione del sorpasso ai cugini, ma non sarà così semplice dato che a far da rivale ci sarà un avversario tosto e di qualità come l’Atalanta. Attualmente, i rossoneri occupano il terzo posto della classifica di Serie A, a quota 44 punti. La Dea è distante soltanto tre punti, e vorrebbe approfittare proprio dello scontro di stasera per l’aggancio.

Il Milan di Stefano Pioli si presenta comunque bene alla partita, dopo tre vittorie consecutive tra cui quella in Champions League. E senza subire gol. In più, ci sarà la grande nota positiva del rientro di Mike Maignan. Il magico portierone francese, dopo aver passato l’ultima settimana ad allenarsi in gruppo, è pronto a riprendersi il suo posto tra i pali. Sono passati ben cinque mesi dall’ultima gara disputata da Maignan. Emozioni a fior di pelle nel rivederlo stasera a San Siro!

E in occasione di Milan-Atalanta, lo Stadio Giuseppe Meazza accoglierà anche personalità celebri e illustri. Il milanismo non ha confini. Grandi nomi seguiranno il big match dal vivo!

Milan-Atalanta, la serata delle celebrità

Come appreso dalla redazione di MilanLive.it, stasera a San Siro si potranno incontrare top model come Bianca Balti, giovani interpreti del cinema come Beatrice Vendramin e Saul Nanni, volti televisivi come Melissa Satta. I volti celebri si troveranno nelle lounge dedicate agli ospiti del Milan.

Special guest della serata sarà Maye Musk, modella, dietista, imprenditrice e influencer, oltre che mamma di Elon Musk, il famosissimo capo fondatore di Tesla. A quanto sembra, anche la famiglia Musk ha un debole per il Milan! E sarà presente anche un personaggio sportivo molto amato dal pubblico come il tennista Stefanos Tsitsipas, uno che non ha mai nascosto la sua grande devozione ai colori rossoneri.

Inoltre, sempre presenti i più seguiti creator e influencer digitali. Stasera, in particolare, assisteranno a Milan-Atalanta Jacob Rott, Luis Freitag, Nils Kuesel, Yusuf Panseri e Simone Berlini che, insieme, contano oltre 40 milioni di followers solo su Tik Tok. Generazioni differenti di grandi nomi, tutti collegati dal potente filo rossonero. Il match di stasera acquisisce ancora più importanza sotto gli occhi attenti dei personaggi suddetti. Il Milan deve fare il Milan e lasciare soddisfatti i suoi grandi ospiti e tutti i tifosi.