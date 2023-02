Probabili formazioni Milan-Atalanta: torna Maignan, confermato Messias

Milan, le probabili formazioni del match contro l’Atalanta. Pioli sceglie Maignan. Le ultime in vista del match

Il Milan è atteso da una difficile sfida. I rossoneri dovranno affrontare l’Atalanta. Pioli studia le ultime mosse per contrastare gli uomini di Gasperini. Nell’undici titolare potrebbero esserci grandi novità, le ultime di formazione.

Dopo un mese di Gennaio a dir poco da incubo, i rossoneri sembrano essere finalmente usciti dal tunnel. Nelle ultime tre gare giocate, i rossoneri hanno collezionato tre importanti vittorie. Il Milan ha battuto il Torino e il Monza in campionato, e soprattutto il Tottenham nella gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Tutte le gare sono state vinte dai rossoneri per una rete a zero, segno di una solidità difensiva ritrovata, che sta presto per mettere il “carico da novanta” con un ulteriore imprescindibile rinforzo, il rientro di Mike Maignan.

I rossoneri sono pronti a tornare in campo per una sfida che ha già il sapore di una “tripla” da Champions. A San Siro arriva l’Atalanta. I bergamaschi sono a caccia di riscatto dopo la clamorosa sconfitta incassata contro il Lecce. Occhio però a sottovalutare gli uomini di Gasperini, avversario sempre ostico per intensità, fisico e automatismi. Si tratta dell’ennesima prova del 9 per i rossoneri, che devono mostrare di essere definitivamente usciti dal periodo buio e mettere in cantieri punti preziosi per la qualificazione in Champions. Con l’Atalanta che ha appena 4 punti di distacco dal quarto posto attualmente occupata del Milan, la sfida ha già una grande importanza per la prossima qualificazione Champions.

Per Pioli è l’occasione di mettere distanza contro una delle avversarie più credibili alla qualificazione per la prossima Champions. Il tecnico sta già studiando le mosse per neutralizzata la formazione di Gasperini. Il tecnico sembra avere già le idee chiare, ed essere pronto ad affidarsi ai fedelissimi.

Ultime di formazione, Maignan pronto al rientro

Per il match contro i nerazzurri Pioli secondo le ultime di Sky Sport dovrebbe affidarsi ad un classico 3-4-3. La novità per la gara contro l’Atalanta, come detto, è il ritorno di Mike Maignan tra i pali. “Magic” Mike manca dall’undici titolari dallo scorso settembre, ma sembra avere finalmente recuperato dal pesante infortunio che lo ha tenuto fermo ai box tutti questi mesi. Sarà lui a guidare i rossoneri.

In difesa troveranno spazio Kalulu, Thiaw, Tomori nella linea a tre, con Messias ed Hernandez nel ruolo di esterni di centrocampo a garantire propensione offensiva e imprevedibilità. Tonali e Krunic sarà il duo in mediana pronto a fare filtro, mentre toccherà al tridente composto da Brahim, Giroud e Leao a scardinare la difesa dell’Atalanta. Pochi dubbi. insomma, e formazione che sembra ormai essere già fatta in vista del match che si terrà Domenica alle 20.45.