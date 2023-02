Rafael Leao e il rinnovo: “Sto bene al Milan, vediamo cosa succede”

Leao prima di Milan-Atalanta è stato interpellato sia sulla partita sia sul suo ruolo e sul rinnovo: non si può sbilanciare sul contratto.

Stasera si gioca Milan-Atalanta e ovviamente ci sono tante aspettative su Rafael Leao. È uno dei giocatori più importanti della squadra di Stefano Pioli e non segna da tante partite. Sarà decisivo in questo scontro diretto a San Siro?

Il portoghese ha parlato a DAZN prima della sfida: “Stiamo bene. Le tre vittorie ci hanno dato fiducia, abbiamo più confidenza nell’entrare in campo e fare il nostro gioco. Oggi c’è una partita difficile contro un avversario tosto. Ci siamo allenati bene e sappiamo cosa fare, penso che faremo un grande match“.

Sei partite senza gol, ma sta crescendo il suo feeling con il ruolo da seconda punta: “Sono più vicino alla porta. Sto provando a fare gol, nella scorsa gara ho colpito il palo. Mi trovo bene seconda punta, ho libertà di movimento. Tra poco facciamo la differenza“.

Infine Leao parla del rinnovo del contratto: “Sto bene qua a Milano, sto parlando con le persone con cui devo parlare. Adesso non posso commentare, vediamo a fine stagione cosa succede. Adesso la cosa più importante è la partita e finire bene la stagione“.

Anche Frederic Massara ha parlato del tema contratto prima di Milan-Atalanta, spiegando che non ci sono passi avanti. Tutto fermo. La società rossonera rimane comunque fiduciosa di poter raggiungere un accordo nelle prossime settimane. Sarebbe importante blindare l’esterno ex Lille, che verrebbe certamente ceduto in caso di mancata firma entro fine stagione.