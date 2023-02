Tottenham, altra vittoria per Stellini: battuto il Chelsea 2-0

Vittoria importante per l’eurorivale del Milan. Il Tottenham ha battuto il Chelsea nella gara di Premier League. Un successo forse inaspettato!

Oggi pomeriggio è andata in scena una gara molto avvincente ed entusiasmante. Il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea ha intrattenuto milioni di telespettatori di tutto il mondo. Una gara dal sapore prestigioso, non soltanto perché un derby, ma anche per la portata delle rivali. Se l’è aggiudicata il Tottenham di Antonio Conte la vittoria, per 2-0. Un successo forse inaspettato, data la strapotenza tecnica del Chelsea di Graham Potter.

Eppure, qualcosa continua a non girare nel verso giusto nella squadra dei blues. Il mercato ultra-milionario non sta funzionando quanto ci si aspettava. Grande merito va comunque agli Spurs, che in casa si sono dimostrati superiori agli avversari. Le reti sono arrivate entrambe nel secondo tempo e portano la firma di Oliver Skipp ed Harry Kane. Che l’attaccante faccia gol non stupisce affatto. Ha sorpreso invece la marcatura del giovane centrocampista, chiamato a sostituire due giocatori di maggiore esperienza come Bentancur e Bissouma.

Skipp ha disputato anche l’andata degli ottavi di finale contro il Milan, non brillando di certo. Ma la continuità sul campo gli sta sicuramente facendo bene. Ad ogni modo, il Tottenham con questa vittoria, la seconda consecutiva, ha consolidato il quarto posto nella classifica di Premier League. Sono quattro i punti in più del Newcastle adesso quinta. Anche se i Magpies hanno due gare in meno da disputare. In generale il Tottenham è apparso abbastanza in salute, una notizia che potrebbe preoccupare in vista del ritorno di Champions League contro il Milan.

Tottenham, ancora una vittoria senza Conte

Anche oggi, come contro il West Ham, non c’è stato Antonio Conte nella panchina del Tottenham. Sappiamo bene che l’allenatore italiano si è preso lecitamente una pausa più lunga dopo l’intervento alla cistifellea. Al suo posto c’è il collaboratore Stellini a guidare la squadra. Al vice-allenatore è andata bene sino ad adesso, forse troppo. Quattro le gare in cui ha dovuto sostituire Conte, tutte e quattro vinte. Il successo nel derby di oggi col Chelsea per 2-0 ha seguito infatti le vittorie per 2-0 col West Ham, per 1-0 col Manchester City e per 2-1 con l’Olympique Marsiglia in Champions League.

Niente male dunque per Stellini, che si rivela un vero e proprio amuleto per il Tottenham. Da comprendere se l’8 marzo, contro il Milan a Londra, sarà tornato Antonio Conte o ritroveremo ancora il suo vice in panchina. Sta di fatto che nonostante le pesantissime assenze di Hugo Lloris, Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma, gli Spurs sembrano tornati parecchio in forma.

Tottenham, nessun rientro contro il Milan

Ricordiamo che Antonio Conte non recupererà alcun infortunato per il match di ritorno contro il Milan. Hugo Lloris, Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma saranno ancora assenti. Per il portiere francese, dopo la lesione del legamento mediale del ginocchio ci vorranno almeno altri due mesi di stop prima di tornare in campo. Stagione finta invece per l’uruguaiano Bentancur a causa della rottura del crociato. Il centrocampista Bissouma è infine atteso per aprile, dopo la frattura alla caviglia.

Assenze, però, che non cambiano le carte in tavola. Si conosce bene la grande forza tecnica del Tottenham, che negli ultimi tempi ha dimostrato di poter sopperire all’assenza di giocatori così importanti. E come oggi contro il Chelsea, ci sarà il Jimmy Greaves Stadium a spingere la squadra. Ci vorrà dunque grande attenzione e applicazione da parte del Milan di Pioli.