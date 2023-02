Balotelli, guai anche in Svizzera: tifosi inferociti e maglia bruciata – FOTO

Non riesce proprio a migliorare l’atteggiamento di Mario Balotelli, finito nel mirino dei tifosi anche nella sua ultima esperienza sportiva.

Per alcuni è ancora oggi uno degli attaccanti italiani di maggior qualità e spessore. Ma per la maggior parte di tifosi ed appassionati resta una grande occasione sprecata per il calcio nostrano.

Stiamo parlando di Mario Balotelli, uno dei calciatori più discussi in Italia durante la sua carriera. A soli 32 anni ha già buttato al vento numerose occasioni, passando da momenti di grande brillantezza, anche con maglie importanti, ad altre di crisi totale.

Il suo carattere senza dubbio sopra le righe ed i suoi atteggiamenti a volte strafottenti in campo lo hanno portato ad allontanarsi dal calcio che conta. Dopo l’esperienza all’Adana Demirspor in Turchia, Balotelli è ripartito dalla Serie A svizzera con il Sion.

Sion penultimo in classifica: Balotelli sotto accusa

L’ex Milan e Inter è stato il fiore all’occhiello della campagna acquisti del Sion, squadra promettente che vanta in rosa anche calciatori di grande esperienza internazionale. Oltre a Balotelli si leggono i profili dell’ex Parma Cyprien, del centravanti ivoriano Sio o della vecchia conoscenza italiana Reto Ziegler.

Eppure il campionato dei bianco-rossi di Svizzera è finora risultato desolante. Il Sion è attualmente penultimo in classifica, con il rischio concreto di una clamorosa retrocessione. Risultati ampiamente sotto le aspettative e tifosi totalmente inferociti, come dimostrato durante l’ultima gara stagionale.

Al termine di Sion-San Gallo, terminata 4-0 per gli ospiti, i tifosi svizzeri hanno inveito contro Mario Balotelli, considerato uno dei calciatori che si sta battendo meno per la causa, nonostante la fascia da capitano al braccio. L’attaccante classe ’90 è stato contestato in maniera durissima, con tanto di maglia bruciata sugli spalti dello stadio Tourbillon.

Im Wallis wächst die Wut: Sion-Fans verbrennen Trikot von Balotelli https://t.co/UEK8Vm5C8T — Blick Sport (@Blick_Sport) February 26, 2023

“Suda la maglia o vattene via”, hanno intimato i tifosi del Sion a Balotelli. Per l’ennesima volta capro espiatorio della deludente annata per via dei suoi atteggiamenti ormai noti, spesso indolenti in mezzo al campo nonostante l’entusiasmo con cui è stato accolto in Svizzera.

La stagione di Super Mario è ferma a 5 gol in campionato, l’ultimo dei quali il 12 novembre scorso nella clamorosa sconfitta per 7-2 sempre con il San Gallo. Un periodo storto per l’ex stella rossonera, purtroppo l’ennesimo di una carriera fatta di esagerati alti e bassi.