Calciomercato Milan, cessione immediata: offerta dalla Turchia

Il futuro di Rebic dovrebbe essere lontano dal Milan: trapela il forte interesse di una squadra turca per il numero 12 rossonero.

I prossimi mesi saranno decisivi per capire chi resterà e chi invece lascerà Milanello. Tra i nomi che potrebbero non fare più parte della squadra nella prossima stagione c’è Ante Rebic.

L’esterno offensivo croato non sta disputando un’annata convincente. Tra problemi fisici e prestazioni sottotono non sta riuscendo ad essere il calciatore incisivo che avevamo visto nella seconda metà delle stagioni 2019/2020 e 2020/2021. La costanza non è mai stata il suo forte, però negli ultimi due anni c’è stato un calo vistoso del suo rendimento.

Certamente gli infortuni lo hanno condizionato, però non bastano a giustificare completamente certe performance opache. Davvero un peccato, perché l’ex Eintracht Francoforte avrebbe qualità molto importanti per il Milan e non sta riuscendo a metterle in campo. Aveva anche iniziato bene questa stagione con la doppietta all’Udinese, però poi si è perso.

Calciomercato Milan, Rebic in Turchia?

Si spera che Rebic possa essere protagonista nei prossimi mesi, aiutando la squadra a conquistare un’altra qualificazione in Champions League. Inoltre, c’è il ritorno degli Ottavi contro il Tottenham da disputare a Londra e dovrà farsi trovare pronto se verrà chiamato in causa.

Intanto, trapelano già le prime indiscrezioni sul suo futuro. Secondo quanto rivelato da Sporx, il Fenerbahce avrebbe presentato un’offerta per prendere subito Rebic. Prestito con diritto di riscatto la formula messa sul tavolo dal club di Istanbul. In Turchia la finestra del calciomercato sarà aperta fino al 5 marzo, quindi le squadre hanno ancora la possibilità di rinforzarsi.

Il Fenerbahce è secondo nella classifica della Super Lig, a -7 dalla capolista Galatasaray e con una partita in meno dei cugini. Ante sarebbe un grande colpo per Jorge Jesus, che come esterno sinistro offensivo ha solo Diego Rossi. E il croato può giocare anche da seconda punta nel 4-1-3-2 dell’allenatore ex Benfica, Sporting Lisbona e Flamengo.

Cessione rinviata all’estate?

Difficile pensare che il Milan decida di cedere Rebic immediatamente. Nonostante il suo rendimento finora non esaltante, si tratta comunque dell’unico vice Leao a disposizione di Stefano Pioli. Considerando che il portoghese è squalificato per il match contro la Fiorentina, è probabile che sia l’ex Eintracht a prenderne il posto nella formazione titolare.

La sensazione è che la cessione di Ante si concretizzerà solo nel calciomercato estivo. Le offerte non dovrebbero mancare. Oltre che dalla Super Lig, possono giungere anche dalla Bundesliga, dove aveva fatto molto bene a Francoforte. Il Milan si libererebbe di uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro netti annui e metterebbe a bilancio anche una plusvalenza, dato che il croato arrivò per soli 6,7 milioni, in parte già ammortizzati. Il suo contratto scade a giugno 2025.