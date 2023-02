Conte in panchina per Tottenham-Milan: l’annuncio di Stellini

Cristian Stellini ha fatto un annuncio in merito al ritorno di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs. L’allenatore può tornare molto presto.

Come il Milan, anche il Tottenham di Antonio Conte è tornato a fare bene in campionato. Due vittorie consecutive per gli Spurs, di cui l’ultima davvero molto importante. Dopo il successo col West Ham, infatti, il Tottenham si è aggiudicato anche la stracittadina contro il Chelsea. Una vittoria per 2-0, assolutamente meritata, e che visto una parte di Londra esultare di gioia. Nel complesso, la squadra di Conte si è dimostrata superiore nel gioco rispetto a quella di Graham Potter. Un fatto che può suonare come un campanello d’allarme per il Milan e i suoi tifosi.

Nonostante le grandi assenze di Hugo Lloris, Rodrigo Bentancur e Yves Bissouma, infatti, il Tottenham ha ritrovato grande fiducia nei suoi mezzi. Contro il Chelsea sono andati a segno Oliver Skipp e Harry Kane, con il primo giovane centrocampista chiamato proprio a sopperire all’assenza del veterano Bentancur. In vista dell’8 marzo, dunque, ritorno dell’ottavo di Champions League contro il Milan, gli Spurs appaiono in grande forma.

In queste ultime due vittorie, c’è stato però Christian Stellini sulla panchina del Tottenham, il vice di Antonio Conte. Sappiamo bene che l’allenatore ex Inter ha scelto di rimanere in Italia dopo la sconfitta contro i rossoneri a San Siro. L’operazione alla cistifellea ha necessitato di maggiore riposo, lui l’aveva invece sottovalutata. Ma con Stellini in panchina, agli Spurs è andata sempre bene.

Stellini un amuleto: mai una sconfitta

Christian Stellini ha sostituto Antonio Conte per i recenti problemi di salute in quattro partite. Contro Manchester City, West Ham e Chelsea in campionato, e contro il Marsiglia in Champions League. Indovinate? Nemmeno una sconfitta per l’allenatore in seconda, solo e soltanto vittorie. Stellini si conferma dunque un vero amuleto per questo Tottenham, che riesce a tirare fuori il meglio dai suoi giocatori.

Vi starete chiedendo chi ci sarà però l’8 marzo al Jimmy Greaves Stadium in panchina contro il Milan. Ebbene, è stato lo Stellini a togliere ogni dubbio. Le sue parole a Sky Sport sul rientro di Antonio Conte sono state decisive in tal senso.

Conte ci sarà contro il Milan

Il Tottenham, prima del Milan in Champions League, dovrà affrontare lo Sheffield United (1 marzo) in FA Cup e il Wolves (4 marzo) in Premier League. Due gare che potranno servire a trovare continuità agli Spurs in vista del big match dell’8 marzo contro i rossoneri. Proveranno a farlo con o senza Conte? Tutto fa presagire che in entrambe le gare precedenti al Milan potrà esserci l’allenatore italiano in panchina. Una supposizione che viene fuori dalle parole di Christian Stellini a Sky Sport.

“Le condizioni di Conte? Abbiamo la sensazione che possa tornare questa settimana, anche se non sappiamo quando” ha dichiarato il vice dopo la vittoria di peso contro il Chelsea. I prossimi giorni potranno dunque essere quelli del ritorno di Antonio Conte a Londra, da capire se per la gara di coppa o per quella di campionato. Ma ad oggi pare che ci sarà lui l’8 marzo in panchina a guidare gli Spurs. D’altronde, è difficile pensare che l‘ex Inter si perda una gara così decisiva come quella contro il Milan.