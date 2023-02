Ibrahimovic a Pressing: “Tutti in piedi? No, in ginocchio” (VIDEO)

L’attaccante ha commentato in maniera ironica ai microfoni del programma sportivo, scatenando le risate di tutto lo studio

Ieri sera il Milan ha battuto l’Atalanta per 2-0 ottenendo la quarta vittoria consecutiva e superando di fatto il momento di crisi avuto a gennaio. Tra le notizie positive della serata a San Siro c’è stato anche il ritorno in campo di Zlatan Ibrahimovic, a ben nove mesi di distanza dall’ultima volta.

Nonostante l’intervento dello scorso maggio, lo svedese ha rinnovato il contratto di un anno e ha fatto di tutto per tornare ad aiutare i suoi compagni. Il 41enne è apparso in buona forma e lui stesso a fine gara ha dichiarato di sentirsi bene ora, nonostante i pochi allenamenti con il gruppo. Anche dal punto di vista mentale Zlatan si è detto libero per riuscire a giocare come sa e questo fa ben sperare per il finale di stagione.

Al termine della partita Ibra è intervenuto anche in collegamento con Pressing, manifestando la sua solita ironia, che lo contraddistingue e lo rende amato da tutti i tifosi del Milan e non solo. Al suo arrivo ai microfoni in trasmissione, Claudio Raimondi afferma: “Tutti in piedi naturalmente davanti a Zlatan”. A quel punto Ibra ha interrotto il giornalista con un simpatico commento “Meglio in ginocchio”, facendo divertire tutto lo studio.

Tutte le dichiarazioni di Ibrahimovic a fine gara

A fine partita Ibrahimovic si è fermato a lungo davanti alle telecamere dei vari studi sportivi e ha parlato di questo difficile periodo, che ha vissuto sia dal punto di vista fisico che mentale.

Adesso questo momento è alle spalle e lo svedese si è sfogato, spiegando anche l’importanza dei tifosi in questo momento: “Mi danno forza e adrenalina per continuare: senza di loro è difficile”. L’attaccante rossonero ha detto di non porsi obiettivi ma di pensare al presente e di essere pronto ancora a dare tanto.

Ibra ha poi parlato anche di alcuni suoi compagni. Ha commentato simpaticamente la situazione del rinnovo di Leao: “Ho abbassato il mio stipendio per dare soldi a lui”. Poi ha spiegato di rivedersi un po’ in De Ketelaere, sostenendo che ora è in una situazione nuova e che ha bisogno di tempo e deve ascoltare il mister.